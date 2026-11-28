Veranstalter sagten einen Weihnachtsmarkt in England nach heftiger Kritik ab. Werbefotos aus einer künstlichen Intelligenz versprachen Glanz, doch vor Ort herrschte Ernüchterung.

Veranstalter sagten einen Weihnachtsmarkt in England nach heftiger Kritik ab. Werbefotos aus einer künstlichen Intelligenz versprachen Glanz, doch vor Ort herrschte Ernüchterung. Der Kernow Christmas Market im englischen Pool stellt den Betrieb ein und will den Händlern ihre Standgebühren zurückzahlen.

Wie der britische Senderberichtet, zogen die Organisatoren damit die Konsequenz aus heftigen Protesten von Besuchern und Ausstellern. Die Werbematerialien der Veranstaltung waren mithilfe künstlicher Intelligenz erzeugt worden und widersprachen den tatsächlichenund stimmungsvollem Licht. Standbetreiber und Gäste fanden vor Ort jedoch eine Lagerhalle mit Betonboden, Leuchtstoffröhren und tropfendem Dach vor. Die Grafiken zu erstellen, sei sehr einfach gewesen, so Veranstalter David Rowland.

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Er räumte gegenüber BBC aber ein, dass die KI-Bilder falsche Erwartungen geweckt hätten: „Wir haben daraus gelernt.