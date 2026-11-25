Auch 2026 kann man in Berlin wieder zahlreiche Weihnachtsmärkte besuchen – etwa am Alexanderplatz oder in Lichtenberg. Wie nennen Öffnungszeiten und Programm.

Auch 2026 kann man in Berlin wieder zahlreiche Weihnachtsmärkte besuchen – etwa am Alexanderplatz oder in Lichtenberg. Wie nennen Öffnungszeit en und Programm. Weihnachtsmärkte in Berlin 2026: Hier kommen alle wichtigen Infos zu den Öffnungszeit en und zum Programm am Alexanderplatz, in Lichtenberg und ein paar anderer Märkte der Hauptstadt.

Weihnachtsmärkte in Berlin 2026: Hier kommen alle wichtigen Infos zu den Öffnungszeiten und zum Programm am Alexanderplatz, in Lichtenberg und ein paar anderer Märkte der Hauptstadt. Berlin bietet auch in der Adventszeit 2026 eine große Auswahl an Weihnachtsmärkten. Mehr als 100 Veranstaltungen laden mit geschmückten Ständen, saisonalen Spezialitäten und festlicher Atmosphäre zum Besuch ein.

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Allerdings laufen die Märkte nicht alle über denselben Zeitraum. Einige öffnen bereits vor dem offiziellen Beginn der Weihnachtsmarkt-Saison, andere starten erst mit dem ersten Adventswochenende. Der Schwerpunkt liegt traditionell in den letzten Novembertagen, doch schon zuvor sorgen einzelne Wintermärkte für vorweihnachtliche Stimmung. Dazu zählt auch die Lichtenberger Winterzeit auf dem Festplatz an der Landsberger Allee.

Mit Fahrgeschäften, gastronomischem Angebot und festlicher Beleuchtung gehört sie zu den Veranstaltungen, die bereits vor dem Start vieler klassischer Weihnachtsmärkte Besucher anziehen. Welche Märkte stehen 2026 auf dem Plan? Wann genau haben sie geöffnet? Was ist das Besondere an ihnen?

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Bleiben Sie bei uns, hier erfahren Sie alles!setzt 2026 auf zwei unterschiedliche Konzepte innerhalb eines gemeinsamen Veranstaltungs-Geländes. Im traditionellen Markt-Teil am Brunnen der Völkerfreundschaft erwarten die Besucher festlich beleuchtete Gassen, Kunsthandwerk, ein historisch anmutendes Kinderkarussell und zahlreiche Stände mit weihnachtlichen Angeboten. Eine Licht- und Musikinszenierung sorgt insbesondere in den Abendstunden für stimmungsvolle Eindrücke. Wenige Schritte weiter präsentiert sich ein kontrastreiches Gegenstück.

An der Weltzeituhr prägen internationale Streetfood-Angebote, eine moderne Eisstockbahn und interaktive Attraktionen das Bild. Die weihnachtliche Stimmung bleibt erhalten, tritt jedoch zugunsten eines urbanen und weltoffenen Konzepts etwas in den Hintergrund.in der Vorweihnachtszeit für Jahrmarkt-Stimmung. Besucher erwartet eine Mischung aus Fahrgeschäften, gastronomischen Angeboten und festlicher Beleuchtung. Zu den Attraktionen zählen unter anderem ein Riesenrad und die Achterbahn „Wilde Maus“.

Im Grunde ist das Ganze ein klassischer winterlicher Rummel. Neben den Fahrgeschäften lädt ein breites Angebot an Speisen und Süßwaren zum Verweilen ein. Bratwürste, gebrannte Mandeln und weitere klassische Wintermarkt-Spezialitäten gehören zum Sortiment. Familien profitieren jeweils mittwochs vom Familientag mit besonderen Angeboten.ist ein vortrefflicher Reiseführer durch die Vielfalt von mehr als 100 Advents- und Weihnachtsmärkten in Berlin – dort finden Sie auch die Links zu den einzelnen Veranstaltungen.

Wir können Ihnen hier nur einen Bruchteil davon wiedergeben.verbindet Berlin in der Adventszeit Weihnachtsmarkt und Wintersport. Die Veranstaltung zählt zu den bekanntesten Winter-Attraktionen der Hauptstadt und zieht jedes Jahr zahlreiche Besucher an. Neben festlich dekorierten Ständen steht vor allem das sportliche Angebot im Mittelpunkt. Besonderer Anziehungspunkt ist die Rodelbahn mit einer zwölf Meter hohen und rund 70 Meter langen Winter-Rutsche.

Die Anlage bietet einen Blick in Richtung Brandenburger Tor und sorgt mit ihrer Beleuchtung vor allem in den Abendstunden für ein besonderes Ambiente. Für das leibliche Wohl sorgen Verkaufsstände mit klassischen Winterspezialitäten wie Bratwurst, Crêpes, gebrannten Mandeln und Glühwein. Wer es ruhiger angehen möchte, findet entlang der Alten Potsdamer Straße ein traditionelleres Weihnachtsmarkt-Angebot. Unter den beleuchteten Linden präsentieren Händler Kunsthandwerk, Weihnachtsschmuck, Spielwaren und handgefertigte Geschenkideen.

Dazu kommen zahlreiche Stände mit winterlichen Speisen und Getränken. , lädt ein Weihnachtsmarkt mit besonderem Ambiente zum Besuch ein. Weiße Pagoden-Zelte prägen das Erscheinungsbild und schaffen eine festliche Kulisse mitten in der City West. An den Ständen finden sich Geschenkideen, Kunsthandwerk sowie winterliche Speisen und Getränke.

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Ergänzt wird das Angebot durch ein Rahmenprogramm mit einzelnen Bühnendarbietungen. Zudem stehen soziale Projekte im Fokus: Im Rahmen einer Spendenaktion sammeln prominente Unterstützer Geld für den Berliner Kältebus und die Berliner Aidshilfe. Ausgeschenkt wird unter anderem das Berliner Winterbier der Berg Brauerei. Damit setzt der Markt neben weihnachtlicher Stimmung auch auf gesellschaftliches Engagement und regionale Spezialitäten.

: Sonntag bis Donnerstag von 11 bis 21 Uhr, Freitag und Samstag von 11 bis 22 Uhr, 24. Dezember von 11 bis 15 Uhr, 25. und 26. Dezember von 13 bis 21 Uhr, 31. Dezember von 11 bis 3 Uhr, 1.

Januar von 13 bis 22 Uhrentsteht in der Adventszeit ein Weihnachtsmarkt mit besonderem Charakter. Abseits des Großstadt-Trubels erwartet die Besucher eine festliche Atmosphäre zwischen beleuchteten Marktständen und den Waldflächen des Grunewalds. Das älteste erhaltene Schloss Berlins bildet dabei den Mittelpunkt des Geschehens. Entlang des Grunewaldsees präsentieren Händler Kunsthandwerk, Schmuck, Weihnachtsdekorationen und handgefertigte Geschenkideen.

Dazu kommen klassische Wintermarkt-Spezialitäten wie Glühwein, heißer Kakao und herzhafte Snacks. Ein Schwerpunkt des Programms liegt auf Angeboten für Familien. Märchenfiguren wie Frau Holle, Hänsel und Gretel oder Aschenputtel sind auf dem Gelände unterwegs und sorgen für Begegnungen mit kleinen Besuchern. Ergänzt wird das Programm durch Märchen-Erzählungen und musikalische Darbietungen.

Zum Ausklang begleiten Nachtwächter in historischer Kleidung die Gäste auf dem Weg zu den Parkplätzen und Haltestellen.