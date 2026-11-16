Weihnachtsmarkt Breitscheidplatz öffnet vor Totensonntag

Der Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz startet am 13. November. Bezirksamt Charlottenburg erlaubt Eröffnung wegen Baustellen, doch Kirche und Besucher kritisieren die vorzeitige Öffnung.

Der traditionelle Weihnachtsmarkt am Berlin er Breitscheidplatz hat seine Tore bereits am Freitag, dem 13. November, geöffnet. Diese Vorverlegung weicht von der üblichen Praxis ab, dass Märkte erst nach dem letzten Sonntag im November, dem Totensonntag, beginnen. Das Bezirksamt Charlottenburg hat die Ausnahme genehmigt, da es sich hierbei nicht um eine gesetzliche Vorschrift handelt, sondern um eine behördliche Erlaubnis im Einzelfall.

Behördliche Begründung und kirchliche Kritik

Die Entscheidung der Stadtverwaltung steht in einem deutlichen Kontrast zur Position der evangelischen Pfarrerin Kathrin Oxen, die den Marktorganizer vertritt. Oxen hat die frühe Eröffnung scharf kritisiert und bezeichnete sie aus christlicher Sicht als respektlos. Ihr zufolge gehören Weihnachtsmärkte fest in die Weihnachtszeit, die die Geburt Jesu Christi feiert und als Zeit der Begegnung sowie des Lichts in der dunklen Jahreszeit gilt. Dennoch wird der traditionelle Gottesdienst mit Chorgesang, den Oxen gemeinsam mit den Organisierenden plant, erst am 23. November stattfinden. Dieser Termin folgt auf den Totensonntag und markiert den eigentlichen Beginn der kirchlichen Adventszeit.

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Konflikt zwischen Tradition und wirtschaftlichem Druck

Bezirksbürgermeisterin Kirstin Bauch rechtfertigt die Anordnung mit der besonderen Situation vor Ort, die durch umfangreiche Baustellen am Kurfürstendamm und in der Umgebung des Breitscheidplatzes geprägt ist. In mehreren Runden, an denen auch die Kirche beteiligt war, wurde ein Leitfaden zur Unterstützung der lokalen Gewerbetreibenden erarbeitet. Die vorzeitige Eröffnung soll dazu dienen, mehr Besucher in die City West zu locken und den Handel sowie die Gastronomie in der wichtigen Phase des Weihnachtsgeschäfts zu stärken. Als Kompromiss bleibt der Markt am Totensonntag selbst geschlossen, um die Interessen der Kirche zu wahren.

Reaktionen der Öffentlichkeit und Touristen

Die Stimmung unter den Besuchern ist gemischt, aber das Angebot wird deutlich angenommen. Christiane Zwildens, eine Rentnerin aus Neukölln, äußerte Bedenken gegenüber der beschleunigten Tempozirkus-Dynastik der modernen Festkultur. Sie betonte, dass Feste ihre eigene Zeit brauchen und die erste Kerze traditionell am ersten Advent angezündet wird. Im Gegensatz dazu steht Alice Schuricht, die am Ku'damm arbeitet und die Trennung von Kirche und Staat einfordert. Für sie ist die Religiosität des Marktes irrelevant, solange das Angebot stimmt. Andere Besucher, wie das Ehepaar Neisens aus Mecklenburg-Vorpommern, zeigen sich moralisch gespalten; während die Ehefrau die Dekoration vor Totensonntag als verwerflich ansieht, genießt der Ehemann das warme Getränk.

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Jugendliche ignorieren kirchliche Kalender

Für die jüngere Generation spielt der kirchliche Kalender keine Rolle. Oberstufenschülerinnen Michelle S. und Miriam G. aus Charlottenburg gaben an, noch nie vom Brauch des Totensonntags gehört zu haben. Für sie ist der Markt einfach ein schöner Ort, um nach der Schule etwas zu essen. Obwohl die meisten Passanten das Bild von weihnachtlichen Buden unter herbstlich gefärbten Bäumen als merkwürdig empfinden, wird die Atmosphäre dennoch positiv aufgenommen. Eine Passantin räumte lachend ein, dass ihr das Fest trotz der frühen Zeit gefällt.

Abgrenzung zu anderen Berliner Märkten

Während der Breitscheidplatz eine historische Ausnahme darstellt, halten andere Märkte strikt an der Tradition fest. Der Weihnachtsmarkt am Gendarrtenmarkt wird am 23. November eröffnet, exakt einen Tag nach Totensonntag. Susanne Abitz vom Organisationsteam des Weihnachtszaubers betonte, dass der christliche Ursprung des Festes bei der Gestaltung und dem Zeitpunkt der Eröffnung stets Berücksichtigung finden sollte. Dies unterstreicht die besondere Rolle, die der Breitscheidplatz als historischer Gedenkort für die Opfer des Terroranschlags von vor zehn Jahren spielt, was die emotionale Sensibilität des Zeitfensters erhöht.