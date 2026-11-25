Auch 2026 finden in Bremen der Weihnachtsmarkt und der Schlachte-Zauber statt. Wir liefern alle Informationen rund um Öffnungszeiten, Programm und Anfahrt.

Weihnachtsmarkt Bremen und Schlachte-Zauber 2026: Wie sieht das Programm in diesem Jahr aus? Auch 2026 finden in Bremen der Weihnachtsmarkt und der Schlachte-Zauber statt. Wir liefern alle Informationen rund um Öffnungszeit en, Programm und Anfahrt.

Auch 2026 gibt es in Bremen wieder den jährlichen Weihnachtsmarkt und den Schlachte-Zauber. Hier kommen alle Informationen rund um Öffnungszeiten, Programm und Anfahrt. Auch 2026 gibt es in Bremen wieder den jährlichen Weihnachtsmarkt und den Schlachte-Zauber. Hier kommen alle Informationen rund um Öffnungszeiten, Programm und Anfahrt.

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Der Bremer Weihnachtsmarkt zählt zu den größten Adventsmärkten in Norddeutschland. Rund um das historische Rathaus und die Roland-Statue, die gemeinsam zumgehören, entsteht jedes Jahr eine festliche Kulisse, die Besucher aus dem In- und Ausland anzieht. Mehr als 170 Stände prägen das Bild in der Innenstadt. In den Buden werden Kunsthandwerk, Geschenkideen und Bremer Spezialitäten angeboten.

Zum Gesamterlebnis gehört auch der Weg zur Weser. Dort schließt der sogenannte „Schlachte-Zauber“ an, dessen beleuchtete Promenade einen Kontrast zum klassischen Weihnachtsmarkt bildet. Wann findet 2026 der Weihnachtsmarkt in Bremen statt? Welches Programm bieten die Veranstalter den Besucherinnen und Besuchern?

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Die Antworten auf diese Fragen sowie nützliche Informationen zur Anfahrt und zum Schlachte-Zauber liefern wir Ihnen hier. Bremer Weihnachtsmarkt prägt in der Adventszeit das Bild der historischen Innenstadt. Rund um Marktplatz, Rathaus, Roland und die Bremer Stadtmusikanten entsteht jedes Jahr eine festlich geschmückte Budenstadt. Der Weihnachtsmarkt gilt als beliebter Treffpunkt in der Adventszeit.

Viele Bremer nutzen die festliche Kulisse für einen Besuch nach Feierabend, während zahlreiche Gäste von außerhalb die Hansestadt in den Wochen vor Weihnachten besuchen. Gemeinsam mit dem nahe gelegenen Schlachte-Zauber an der Weser bildet der Markt ein beliebtes winterliches Ausflugsziel in Bremen. Die Schlachte an der Weser verwandelt sich in der Adventszeit in eine maritim geprägte Weihnachtswelt. Die Schlachte ist eine historische Uferpromenade in der Bremer Altstadt.

Über Jahrhunderte diente sie als Hafen- und Handelsplatz der Hansestadt. Waren wurden hier direkt an den Anlegern gelöscht, gelagert und weitertransportiert. Heute ist die Schlachte eine Flaniermeile mit Restaurants, Cafés, Biergärten und Schiffsanlegern. Entlang der Promenade liegen regelmäßig historische Segelschiffe und Ausflugsschiffe.

Durch ihre Lage direkt am Wasser zählt die Schlachte zu den bekanntesten Sehenswürdigkeiten Bremens. Der Name „Schlachte“ geht auf einen niederdeutschen Begriff zurück, der eine befestigte Uferanlage oder Uferbefestigung bezeichnet. Mit einer Schlacht im Sinne eines Kampfes hat die Bezeichnung nichts zu tun.treffen historische Kulisse, festliche Beleuchtung und winterliche Atmosphäre aufeinander. Entlang der Promenade reihen sich zahlreiche Verkaufsstände und Holzhütten aneinander, die kulinarische Spezialitäten, Getränke und handgefertigte Waren anbieten.

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Besonderes Merkmal des Marktes ist sein hanseatisch geprägtes Erscheinungsbild. Festlich illuminierte Schiffe, historische Dekorationen und ein Piratendorf im Stil vergangener Handelszeiten schaffen ein Ambiente, das sich deutlich von klassischen Weihnachtsmärkten unterscheidet. Besucher können Kunsthandwerk entdecken, regionale Spezialitäten genießen und Handwerkern teilweise direkt bei ihrer Arbeit zusehen. Zielbahnhof ist der Bremer Hauptbahnhof.

Von dort sind es rund zehn bis 15 Gehminuten bis zum Weihnachtsmarkt in der Innenstadt. Alternativ verkehren mehrere Straßenbahn- und Buslinien Richtung Zentrum: