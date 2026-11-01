Weihnachtsmarkt Eröffnung in Essen 50. Jubiläum Steele

Der Steeler Weihnachtsmarkt in Essen feiert 50. Jubiläum mit Massenansturm. Infos zu Öffnungszeiten, Glühwein und Veranstaltung.

Am Wochenende feierte der Steele r Weihnachtsmarkt auf dem Kaiser-Otto-Platz im Essen er Stadtteil Steele ein bedeutendes Datum. Der Markt blickt auf eine lange Tradition zurück und feiert in diesem Jahr sein 50. Jubiläum. Bei der Eröffnung kam es zu einem starken Besucher andrang, der die Atmosphäre unterstrich.

50 Jahre Tradition im Essener Norden

Die Bäume färben sich erst gerade herbstlich bunt, doch in deutschen Städten eröffnen bereits die ersten Weihnachtsmärkte. Vier Wochen vor dem Ersten Advent ist es möglich, Glühwein zu genießen und sich in die festliche Stimmung eintauchen zu lassen. Besonders am Wochenende in Essen konnte man einen echten Massenansturm beobachten.

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Zur Eröffnung stand am Freitag auch der bekannte Sänger und Moderator Stefan Mross auf der Bühne. Er sorgte für Unterhaltung und trug dazu bei, dass das Festwochenende zu einem großen Erfolg wurde. Die Gäste genossen die besondere Atmosphäre, die mit dem halben Jahrhundert Jubiläum verbunden ist.

Öffnungszeiten und Angebot im Überblick

Die genauen Öffnungszeiten für den Markt sind klar geregelt. Von Montag bis Donnerstag ist der Markt von elf Uhr bis zwanzig Uhr für Besucher geöffnet. Am Freitag und Samstag verlängert sich die Zeit bis einundzwanzig Uhr. Sonntags beträgt die Öffnungszeit von dreizehn Uhr bis zwanzig Uhr.

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Spezielle Tage wie verkaufsoffene Sonntage sind am achten und neunundzwanzigsten November 2026 von dreizehn bis achtzehn Uhr vorgesehen. Diese Informationen helfen Planungen für den Besuch zu erleichtern. Das Angebot an Speisen und Getränken ist breit gefächert.

Weitere deutsche Weihnachtsmärkte im Herbst

Neben Essen eröffnen auch andere Städte ihre Wintermärkte. In Hamburg-Wandsbek öffnete der Winterzauber am Samstag, den einunddreißigsten Oktober, seine Tore. Es ist die einundzwanzigste Auflage dieses Events. Besucher erwarten weihnachtliche Klänge, Essensangebote und Glühwein.

Auch in Hamburg-St. Pauli an der Reeperbahn gibt es neue Angebote. Mitten in der Kaminlounge können Gäste heiße Drinks bestellen. Namen wie Nussknacker oder Bordsteinschwalbe stehen auf der Karte. Die Öffnungszeiten variieren hier je nach Wochentag.

Internationale und weitere lokale Highlights

In Lichtenberg an der Landsberger Allee wurde die Winterzeit eröffnet. Fahrgeschäfte wie ein Riesenrad, Achterbahnen und Autoscooter warten auf Gäste. Auch hier stehen Snacks und warme Getränke zur Verfügung. Die Öffnungszeiten sind flexibel gestaltet.

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Im Hochschwarzwald in der Ravennaschlucht gibt es ab dem dreizehnten November 2026 eine neue Weihnachtswelt zu entdecken. Auf internationaler Ebene entsteht in der rumänischen Stadt Craiova derzeit eine Weihnachtsfläche von 280.000 Quadratmetern. Dies zeigt die globale Bedeutung der Saison.