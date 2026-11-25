Der Frankfurter Weihnachtsmarkt lädt auch 2026 ein und erstreckt sich vom Römerberg bis zum Main. Hier finden Sie Infos zu Öffnungszeiten, Programm und Anfahrt.

Der Frankfurt er Weihnachtsmarkt lädt auch 2026 ein und erstreckt sich vom Römerberg bis zum Main. Hier finden Sie Infos zu Öffnungszeit en, Programm und Anfahrt. Der Weihnachtsmarkt gehört zu den touristischen Highlights des Main metropole.

Hier finden Sie alle wichtigen Informationen zu Öffnungszeiten, Programm und Anreise. Der Weihnachtsmarkt gehört zu den touristischen Highlights des Mainmetropole. Hier finden Sie alle wichtigen Informationen zu Öffnungszeiten, Programm und Anreise. Der Frankfurter Weihnachtsmarkt erstreckt sich über mehrere Plätze und Straßen in der Innenstadt.

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Vom Weihnachts-Roßmarkt über die Hauptwache und den Friedrich-Stoltze-Platz mit der „Rosa Weihnacht“ geht es über den Paulsplatz bis zum Römerberg und weiter zum Mainkai mit dem Kinder-Weihnachtsmarkt. Mehr als 230 liebevoll geschmückte Stände bieten Kunsthandwerk, Weihnachtsdekoration, Geschenkideen und kulinarische Spezialitäten aus verschiedenen Ländern. Auf dem Römerberg bildet der große Weihnachtsbaum vor der historischen Kulisse der Frankfurter Altstadt einen besonderen Blickfang. Die festliche Beleuchtung sorgt dabei für eine stimmungsvolle Atmosphäre.

Auch kulinarisch hat der Markt einige Frankfurter Besonderheiten zu bieten. Zu den Klassikern gehören die Bethmännchen, ein traditionelles Marzipangebäck. Ebenfalls typisch für Frankfurt ist heißer Apfelwein, der sich besonders an kalten Wintertagen großer Beliebtheit erfreut. Als kleines Souvenir eignen sich die traditionellen Quetschemännchen.

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Die Figuren werden aus getrockneten Pflaumen und Nüssen gefertigt und mit Draht zusammengefügt. Traditionell stellen sie unter anderem Schornsteinfeger oder Musikanten dar und gelten als Glücksbringer. Der Frankfurter Weihnachtsmarkt findet 2026 seit 23. November bis zum 22.

Dezember statt. Auch an Heiligabend wird das Große Frankfurter Stadtgeläut noch einmal zu hören sein. Nachfolgend finden Sie die Öffnungszeiten: 17.10 Uhr Eröffnungsansprache von Oberbürgermeister Mike Josef, umrahmt vom Weihnachtskonzert der Oper Frankfurt23.11. , 17.25 Uhr Sänger*innen der Oper Frankfurt mit dem Kinderchor der Oper Frankfurt3.12.

, 18 - 19 Uhr JBmusic - ein Mann, eine Gitarre, eine StimmeDer Frankfurter Kinder-Weihnachtsmarkt 2026 Seit 2025 ergänzt ein eigener Kinder-Weihnachtsmarkt östlich des Eisernen Stegs am Mainkai das Angebot des Frankfurter Weihnachtsmarkts. 2026 soll der Bereich noch größer und aufwendiger gestaltet werden. Ein abwechslungsreiches Programm mit Mitmachangeboten und festlichen Attraktionen richtet sich speziell an Familien und Kinder und sorgt für eine stimmungsvolle Weihnachtsatmosphäre.

Mitmachstände und kulinarische Angebote: Verschiedene Stände laden zum Mitmachen ein und bieten kindgerechte Speisen sowie weihnachtliche Leckereien. Für eine besondere weihnachtliche Note sorgen 2026 insgesamt 100 individuell gestaltete Weihnachtsbäume, die von Frankfurter Kindern dekoriert wurden. Die kleinen Kunstwerke sind an verschiedenen Stellen des Weihnachtsmarkts zu finden und laden Besucher dazu ein, die kreativen Unikate bei einem Rundgang zu entdecken.20.12.

, 15 - 16 Uhr - Das Mädchen mit den SchwefelhölzernBesonderheit beim Weihnachtsmarkt in Frankfurt: Weihnachtstimmung in der ganzen Stadt Der Weihnachtsmarkt auf dem Römerberg bildet traditionell das Zentrum der Frankfurter Adventszeit. Daneben bieten zahlreiche kleinere Märkte in den Stadtteilen mit jeweils eigenem Charakter weitere Möglichkeiten, die weihnachtliche Atmosphäre und Frankfurter Traditionen zu erleben. Am Friedrich-Stoltze-Platz sorgt eine pinke und rosafarbene Dekoration für eine besondere Atmosphäre. An den gemütlichen Holzhütten werden unter anderem heiße Cocktails und hausgemachte Suppen angeboten.

Der gesamte Platz ist mit viel Liebe zum Detail gestaltet. Mitten in Frankfurt lädt einer der höchstgelegenen Weihnachtsmärkte der Stadt zum Verweilen ein. Auf der Dachterrasse der City Alm können Besucher heiße Cocktails und herzhafte Spezialitäten inmitten rustikaler Almhütten genießen. Besonders am Abend entsteht durch die Lichter der Stadt eine stimmungsvolle Kulisse.

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In der winterlichen Umgebung rund um den Goetheturm verbindet der Sachsenhäuser Weihnachtsmarkt weihnachtliche Atmosphäre mit Natur. Neben kulinarischen Spezialitäten erwartet die Besucher eine Auswahl an Kunsthandwerk. Wer skandinavische Weihnachtstraditionen kennenlernen möchte, kann am ersten Adventswochenende den schwedischen Markt in Preungesheim oder den finnischen Weihnachtsmarkt im Dornbusch besuchen. Beide Veranstaltungen bieten landestypische Spezialitäten, traditionelles Kunsthandwerk und nordisches Weihnachtsflair.

Am einfachsten lässt sich der Frankfurter Weihnachtsmarkt mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichen. Direkt rund um das Marktgelände stehen nur wenige beziehungsweise keine Parkmöglichkeiten zur Verfügung.

Zudem kann es während der Veranstaltung zu Straßensperrungen und einer Sperrung des Mainkais kommen. Besuchern wird daher empfohlen, mit U-Bahn, S-Bahn oder Straßenbahn anzureisen. Die Veranstalter beantworten auf ihrer Website außerdem die wichtigsten Fragen zur Anreise und zu den Verkehrssituationen in einem U-Bahn-Linien U4 und U5: Steigen Sie an der Station Dom/Römer aus. Von dort erreichen Sie das Marktgelände bequem zu Fuß.

Straßenbahnlinien 11, 12 und 14: Die passende Haltestelle ist Römer/Paulskirche. Von hier aus liegt der Weihnachtsmarkt nur wenige Gehminuten entfernt. S-Bahn-Linien S1 bis S6, S8 und S9 sowie U-Bahn-Linien U1 bis U3, U6, U7 und U8: Fahren Sie bis zur Hauptwache. Von dort dauert der Fußweg zum Römerberg etwa fünf Minuten.

Der Mainkai ist zwischen Alter Brücke und Untermainbrücke für den Verkehr gesperrt.