Der Weihnachtsmarkt im Johannesstift Hakenfelde und in der Spandauer Altstadt sind eröffnet. Weitere Informationen zu Öffnungszeiten, Verkehrsanbindung und der Wunschbaum-Aktion im Rathaus.

Die Straßen in Berlin-Spandau leuchten auf und sind festlich geschmückt, was den ersten Advent traditionell mit Leben erfüllt. Besonders beliebt ist der große Weihnachtsmarkt im Johannesstift, der seit Montag seine Pforten öffnet und Besucher in eine weihnachtliche Atmosphäre entführt. Parallel dazu verzeichnet auch der Weihnachtsmarkt in der Altstadt von Berlin-Spandau einen regen Zulauf, wobei sich die Stände zwischen Rathaus, Markt und St. Nikolai erstreckten.

Termine und Details zum Johannesstift

Der Weihnachtsmarkt im Johannesstift richtet sich direkt an den Waldrand von Hakenfelde und bietet somit eine grüne Oase mitten im Stadtteil. Der Startschuss für die Feierlichkeiten fiel bereits mit einem Familiengottesdienst in der Stiftskirche, der um elf Uhr stattfand. Direkt im Anschluss darauf öffneten die zahlreichen Buden auf dem schönen Gelände für die breite Öffentlichkeit und luden zum Bummeln und Verweilen ein.

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Für den Besuch am ersten Advent stehen die Stände von elf bis achtzehn Uhr zur Verfügung. Der genaue Standort ist das Johannesstift in der Schönwalder Allee zweiundzwanzig in Hakenfelde. Veranstaltungschef Uwe Rösler betonte gegenüber dem Tagesspiegel, dass eventuelle Tonprobleme, die am Anfang des Betriebs auftraten, nun in den Griff bekommen würden, um den Besuchskomfort zu gewährleisten.

Auf dem Marktgelände erwarten die Gäste viele Bäume, bunte Figuren, stimmungsvolle Beleuchtung und live Musik. Zudem wurde berichtet, dass die Anzahl der Stände in diesem Jahr größer ausfiel als in den Vorjahren. Um die Anreise zu erleichtern, wird der Besuch mit dem öffentlichen Nahverkehr empfohlen, wobei der Bus M45 ab dem Rathaus Spandau eine direkte Verbindung bietet.

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Gemeinnützige Aktionen im Rathaus Spandau

Neben den festlichen Märkten gibt es im Rathaus Spandau wichtige Neuigkeiten und Termine zur Weihnachtszeit, die den sozialen Zusammenhalt stärken. Der Verein Schenk doch mal ein Lächeln hat sich hier zusammen mit lokalen Institutionen zur Wunschbaumaktion im Rathausfoyer zusammengeschlossen. Die Initiative zielt darauf ab, den Bedürfnissen wohnungsloser Menschen in der kalten Jahreszeit gerecht zu werden.

Bürgerinnen und Bürger haben die Möglichkeit, einen Wunschstern auszuwählen und ihn entsprechend zu füllen. Die Stifter können Sachspenden und kleine Aufmerksamkeiten für bedürftige Personen anbringen. Neben dem Rathaus befinden sich Wunschbäume auch in mehreren Bibliotheken, wo Spandauerinnen und Spandauer spezifische Wünsche wie Kleidung oder Hygieneartikel hinterlegen können.

Die Stadträte Thorsten Schatz, Frank Bewig, Gregor Kempert und Lars Leschewitz, die von links nach rechts auf einer offiziellen Dokumentation zum Thema abgebildet sind, unterstützen diese wohltätige Maßnahme aktiv. Die Aktion findet im Stadtteil Falkenhagener Feld statt, der administrativ zur gleichen Verwaltungseinheit gehört. Die Botschaft ist klar: Jeder Stern repräsentiert eine Chance, direkt im lokalen Umfeld Hilfe zu leisten.

Gesamtbild und Fazit

Die Kombination aus traditionellem Weihnachtsmarkt und sozialen Hilfsaktionen zeigt das Engagement der Spandauer Gemeinschaft. Während die Märkte im Johannesstift und in der Altstadt für festive Stimmung sorgen, bietet das Rathaus eine Plattform für direkte Solidarität. Die genannten Termine und Standorte bilden eine klare Orientierungshilfe für Einheimische und Touristen gleichermaßen.