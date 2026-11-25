Der Weihnachtsmarkt Dortmund findet auch 2026 wieder statt. Welche Öffnungszeiten gelten und was Besucher beim Programm erwartet, erfahren Sie hier.

Der Weihnachtsmarkt in Dortmund zählt zu den größten Weihnachtsmärkten Europa s. Auch 2026 verwandelt sich die Innenstadt wieder in eine festlich geschmückte Weihnachtsstadt. Besucherinnen und Besucher können sich auf zahlreiche Stände und ein abwechslungsreiches Veranstaltungsprogramm freuen.

Bis wann findet der Weihnachtsmarkt in Dortmund 2026 statt? Wie sind die Öffnungszeiten und welche Veranstaltungen stehen auf dem Programm? Hier gibt es alle wichtigen Informationen zum Besuch und zur Anfahrt. Dortmunder Weihnachtsstadt ist seit Donnerstag, 19.

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November, bis einschließlich Mittwoch, 30. Dezember, geöffnet und lässt Besucherinnen und Besucher die verschiedenen Marktbereiche in der Innenstadt erkunden. Am ersten Tag fand zunächst ein Soft Opening statt. Die offizielle Eröffnung mit der Beleuchtung des Weihnachtsbaums ist für Montag, 23.

November, um 19 Uhr auf dem Hansaplatz geplant. Der Weihnachtsmarkt erstreckt sich über zehn Plätze in der Dortmunder Innenstadt. An mehr als 250 Ständen werden unter anderem Kunsthandwerk, Weihnachtsdekorationen, Spielzeug und Geschenkartikel angeboten. Auch für das leibliche Wohl ist gesorgt: Zu den kulinarischen Angeboten gehören Bratwurst, westfälischer Grillschinken, gebrannte Mandeln und Crêpes E.in beliebtes Souvenir ist der jährlich wechselnde Glühwein-Jahresbecher, der an den Getränkeständen erhältlich ist.

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Die Stadt Dortmund weist außerdem auf einen verkaufsoffenen Sonntag am 6. Dezember 2026 hin. Der Dortmunder Weihnachtsmarkt öffnet an den meisten Tagen bereits am Vormittag. Die Öffnungszeiten unterscheiden sich je nach Wochentag.

An den Feiertagen gelten teilweise Sonderregelungen. Die Glühwein- und Imbissstände dürfen außerdem bis zu einer Stunde länger geöffnet bleiben. Freitag und Samstag: 11 bis 22 UhrSonntag, 22. November 2026 : geschlossenFreitag, 25.

Dezember 2026 : geschlossenMontag, 28. Dezember, bis Mittwoch, 30. Dezember 2026: 11 bis 21 UhrProgramm beim Weihnachtsmarkt Dortmund 2026: Diese Highlights warten: Der rund 45 Meter hohe Baum wird mit etwa 138.000 LED-Lichtern geschmückt.

Ab 17 Uhr gibt es halbstündlich eine Lichtshow. : Kinder können vom 23. November bis zum 23. Dezember gemeinsam Plätzchen backen und Verpackungen gestalten.

: Eine Zaubershow für Kinder und Erwachsene im Theater der Magie auf dem Hansaplatz. Lese-SterneOrgelmusik zum Weihnachtsmarkt: Besucher können die Reinoldikirche im Rahmen einer Führung erkunden. : Zehn Lichtinstallationen zeigen die Geschichte Dortmunds von der Hansezeit bis zur modernen Großstadt. Orange The World : Am 25.

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November beteiligt sich Dortmund an der weltweiten Kampagne gegen Gewalt an Frauen und Mädchen. : Am 6. Dezember 2026 können Besucher zusätzlich zum Weihnachtsmarkt auch in den Geschäften der Innenstadt einkaufen. Anfahrt zum Weihnachtsmarkt Dortmund: So kommen Besucher hin Die Dortmunder Weihnachtsstadt befindet sich in der Innenstadt.

Die verschiedenen Marktbereiche verteilen sich auf zehn Plätze, darunter der Hansaplatz mit dem großen Weihnachtsbaum. Auch der Alte Markt und die Umgebung der Reinoldikirche gehören zum Weihnachtsmarkt. Die Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln bietet sich an. Der Dortmunder Hauptbahnhof liegt in unmittelbarer Nähe zur Innenstadt.

Von dort aus können Besucherinnen und Besucher die Weihnachtsstadt zu Fuß erreichen. Alternativ lässt sich die Innenstadt mit den Stadtbahnen und Bussen des Dortmunder Nahverkehrs erreichen. Wer mit dem Auto anreist, kann die Parkhäuser und Parkplätze in der Dortmunder Innenstadt nutzen. Bei der Suche nach einem freien Stellplatz hilft das Parkleitsystem der Stadt.

Auf den Zufahrtswegen informieren digitale Anzeigen und Wegweiser über die verfügbaren Parkmöglichkeiten.. Die Weihnachtsstadt Dortmund empfiehlt dafür folgende Standorte:Wer dort parkt und anschließend mit öffentlichen Verkehrsmitteln weiterfährt, kann sein Auto bis zu 24 Stunden kostenlos abstellen. Ab der 25. Stunde werden 0,50 Euro pro Stunde berechnet.

Wer nicht auf Bus oder Bahn umsteigt oder keinen gültigen Fahrschein besitzt, zahlt von Beginn an 0,50 Euro pro Stunde. Der Tageshöchstsatz beträgt sechs Euro.