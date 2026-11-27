Der traditionelle Weihnachtsmarkt in Monschau beginnt mit dem ersten Adventswochenende und lockt mit über 30 Ständen, internationalen Kulinarikern und kulturellen Veranstaltungen. Die Stadt freut sich über die hohe Besucherzufriedenheit und blickt mit Freude auf das anstehende 50-jährige Jubiläum im kommenden Jahr.

Spätestens mit dem ersten Adventswochenende ist der Beginn der Vorweihnachtszeit so richtig eingeläutet. Das bedeutet auch die letzten Weihnachtsmärkte in der Region öffnen ihre Buden, so auch in Monschau.

Traditionell ist der Weihnachtsmarkt in der Eifelstadt sehr beliebt, gerade bei Touristen aus nah und fern. Dieses Jahr findet er an den vier Adventswochenenden statt. Eifeler Tradition trifft auf internationales Flair. Nicht nur kulinarisch bieten die über 30 Stände des Monschauer Weihnachtsmarktes wieder viele Optionen aus dem Ausland.

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Französisches Nougat, Schinken aus Ostbelgien und Spanien, Naturwaren aus der Mongolei – aber fehlen darf natürlich auch nicht der berühmte Monschauer Senf. Mitorganisator Lutz Schell freut sich auf die kommenden Tage "Also ich für mich bin immer happy, wenn die Menschen durch unser Monschau flanieren, ein breites Lächeln auf den Lippen haben und man merkt, dass unsere Gäste Spaß und Freude erleben und gerne unsere Stadt besuchen. Da lohnt sich der gesamte, ehrenamtliche Aufwand doppelt.