Weihnachtsmarkt Potsdam: Tanne aufgestellt und Öffnungszeiten im Detail

Der Potsdamer Weihnachtsmarkt startet am Montag mit Gottesdienst und Stollenanschnitt. Die Nordmanntanne steht vor dem Brandenburger Tor. Alle Termine und Infos.

Der traditionelle Weihnachtsmarkt in der Landeshauptstadt Potsdam hat einen zentralen symbolischen Meilenstein erreicht. Seit dem laufenden Wochenende thront die große Weihnachtsvorweihnachtszeit-Tanne fest und stabil aufgestellt vor dem historischen Brandenburger Tor im Zentrum der Stadt. Die Aufstellung verlief laut Angaben der Verantwortlichen pannen- und unfallfrei, wobei sich die Situation nach einer kurzen Initialkorrektur beruhigte. Die imposante Nordmanntanne stammt vom Werderaner Tannenhof und misst mehr als 16 Meter, was sie zu einem der bisher größten Weihnachtsbäume macht, die in Potsdam aufgestellt wurden. Die technische Ausstattung mit der festlichen Beleuchtung wird bis zum offiziellen Start des Marktes noch abgeschlossen sein, um den Gästen ein vollständiges Erlebnis zu bieten.

Der Prozess der Baum-Aufstellung

Die Aufstellung des riesigen Baumes war ein logistischer Vorgang, der kurze zeitweilige Schwierigkeiten mit sich brachte, die jedoch schnell behoben wurden. Christian Jüttner, der als Veranstalter für die korrekte Positionierung verantwortlich zeichnete, bestätigte den aktuellen Zustand der Installation. Er erklärte, dass der Baum zu Beginn der Arbeiten etwas schief stand und daher neu ausgerichtet werden musste, um statisch sicher und optisch ansprechend zu stehen. Nach dieser Korrekturmaßnahme steht die Tanne nun genau und symmetrisch, wie es für das Stadtbild erwartet wird. Die Nordmanntanne wurde sorgfältig transportiert und platziert, um den Gästen ein beeindruckendes Zentrum für die bevorstehenden Feiertage zu bieten. Die Qualität des Baumes wurde von Experten des Werderaner Tannenhofs sichergestellt, der für solche Großprojekte bekannt ist.

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Zeitplan für die offizielle Eröffnung

Die offizielle Eröffnung der Weihnachtsmärkte in Potsdam findet kommenden Montag um 15 Uhr statt. Der Startschuss fällt nicht auf dem Marktgelände selbst, sondern beginnt mit einem ökumenischen Gottesdienst in der Probsteikirche St. Peter und Paul. Dieser religiöse Auftakt unterstreicht die gemeinsame Tradition und den spirituellen Kern der Festtage in der Region. Direkt im Anschluss an den Gottesdienst wird die festliche Weihnachtsbeleuchtung an der Kirche eingeschaltet, was den offiziellen Beginn der Lichterglorie in der Innenstadt markiert. Um 17.30 Uhr folgt der traditionelle Stollenanschnitt, bei dem die Oberbürgermeisterin Noosha Aubel, die parteilos ist, die Ehre des ersten Schnitts übernimmt. Dies ist ein wichtiges Ritual, das den Beginn der weihnachtlichen Genüsse symbolisiert. Um 18.30 Uhr ist dann ein interaktives Taschenlampenkonzert zum Mitmachen geplant, das die gesamte Stadtgemeinde einbeziehen soll. Der Markt dauert insgesamt bis zum 27. Dezember, was den Gästen einen vollständigen Zeitraum für Einkäufe und Feiertagsbesuche bietet.

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Neue Struktur und Ausweitung des Angebots

Zusätzlich zu den bekannten Bereichen werden in diesem Jahr neue Buden in der Hermann-Elflein-Straße aufgestellt. Diese Erweiterung ermöglicht es einer größeren Anzahl von Händlern, ihre Produkte anzubieten, und entlastet gleichzeitig die Hauptflächen. Dort gibt es speziell Kunsthandwerk zu entdecken, das lokale Handwerker und Künstler präsentiert. Eine besondere Attraktion ist die Sternengasse, die Hütten für Vereine und Newcomer beherbergt. Diese Strukturierung hilft neuen Anbietern, sich in der etablierten Marktlandschaft zu verankern, und bietet den Besuchern eine vielfältigere Auswahl. Der Markt umfasst insgesamt 250 Verkaufsstände, die eine breite Palette an Waren anbieten. Die Infrastruktur mit drei Live-Bühnen, einem Riesenrad und einer Eisbahn auf dem Bassinplatz bleibt bestehen und sorgt für Unterhaltung. Der Markt wird seit vergangenem Jahr neu strukturiert, nachdem es zu einer Neuausschreibung der Standplätze gekommen war. Davon betroffen sind vor allem warme Speisen, die für den sofortigen Verzehr gedacht sind. Ausgenommen von der strengen neuen Regelung sind nur kleine Märkte, sofern die Händler an maximal zehn Tagen im Jahr in Potsdam ihre Waren anbieten. Diese Differenzierung sorgt für Fairness zwischen etablierten Großanbietern und kleinen saisonalen Verkäufern.