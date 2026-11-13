Weihnachtsmarkt Wemding 2020: Programm und Öffnungszeiten im Detail

Der Weihnachtsmarkt in Wemding öffnet vom 2. bis 6. Dezember 2020. Das umfassende Programm umfasst Musikauftritte, Lesungen und kinematische Veranstaltungen für Familien.

Die festliche Stimmung zieht in die Straßen von Wemding ein, wenn von Mittwoch, dem 2. Dezember 2020, bis Sonntag, dem 6. Dezember 2020, der jährliche Weihnachtsmarkt seine Pforten öffnet. In diesem Zeitraum laden Händler und Gastgeber zum Genießen ein, wobei der typische Duft von Punsch und Leckereien die Gassen erfüllt. Parallel zur marktüblichen Atmosphäre läuft eine spezielle Wertmarkenaktion des örtlichen Gewerbeverband s, die zusammen mit der Stadt Wemding dazu aufruft, Geschenke vor Ort zu kaufen, anstatt im Internet zu bestellen. Diese Initiative soll die lokale Wirtschaft stärken und den Einzelhandel in der Region unterstützen.

Eröffnungsfeier und musikalische Einleitung

Die offizielle Eröffnung des Weihnachtsmarkts findet am ersten Tag, Mittwoch, dem 2. Dezember 2020, um 16:30 Uhr statt. Bürgermeister Martin Drexler übernimmt die Leitung der Eröffnungszeremonie, die musikalisch von der Bläserklasse der Realschule sowie der Jugend- und Stadtkapelle Wemding gestaltet wird. Ab 16:00 Uhr beginnt bereits die Marktphase, während in der Stadtbücherei um 16:00 Uhr und 16:30 Uhr jeweils ein Weihnachts-Bilderbuchkino für Kinder angeboten wird, für das eine vorherige Anmeldung erforderlich ist. Ein besonderes Highlight der Eröffnungswoche ist die offene Turmbesteigung, die am selben Tag um 19:00 Uhr stattfinden wird. Der Markt am ersten Tag endet um 21:00 Uhr.

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Stadtkirche und lokale Musikvereine

Am Donnerstag, dem 3. Dezember 2020, startet der Markt ebenfalls um 16:00 Uhr, diesmal unter der Mitwirkung der Kindertagesstätte St. Marien. Die musikalische Begleitung übernimmt am Abend ab 17:30 Uhr die Bläserklasse der Mittelschule, gefolgt von weihnachtlicher Musik des Posaunenchors Trendel ab 19:00 Uhr. Auch am zweiten Tag ist ab 19:00 Uhr eine offene Turmbesteigung möglich. Der Markt am Donnerstag endet um 21:00 Uhr. Am Freitag, dem 4. Dezember 2020, beginnt der Markt um 16:00 Uhr. Die Bläserklasse der Mittelschule sorgt ab 17:30 Uhr für weihnachtliche Klänge, bevor das Wemdinger Christkind um 19:00 Uhr auf der Bühne präsentiert wird. Der Musikverein Fünfstetten spielt ab 20:30 Uhr, wobei der Markt am Freitag bis 22:00 Uhr geöffnet bleibt.

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Kulturelle Höhepunkte und Kinovorführungen

Der Samstag, der 5. Dezember 2020, bietet ein besonders dichtes Programm für Besucher aller Altersgruppen. Der Markt beginnt um 16:00 Uhr, nachdem vormittags bereits eine Bastelaktion für Windlichter und ein DIY-Koffermarkt für Kinder mit Farbpunkt Kreative Auszeit im Rathaus stattgefunden haben. Ab 17:00 Uhr spielt der Musikverein Huisheim-Gosheim, und um 18:00 Uhr liest der Schriftsteller Erich Pfefferlen aus seinem Werk "Wunder der Weihnacht" im Rathaus. Abends sorgt Ben Stone ab 20:30 Uhr für weihnachtliche Musik. Zudem findet ab 22:00 Uhr eine Nikolaus-DJ-Party im Lokal "Lieblings Grieche" an der Nördlinger Straße 19 statt. Am Samstag endet der Markt um 22:00 Uhr.

Letzter Markttag und Abschlusshöhepunkt

Am Sonntag, dem 6. Dezember 2020, findet der letzte Markttag des Advents statt. Hier startet der Markt bereits um 15:00 Uhr, während parallel dazu der Kinder-Weihnachtsfilm "Mission Mäusejagd" in den Kino-Lichtspielen Wemding gezeigt wird. Wie an den Vortagen bieten Farbpunkt Kreative Auszeit Bastelaktionen und einen DIY-Koffermarkt im Rathaus an. Um 16:00 Uhr findet ein Advents- und Weihnachtssingen in der Stadtpfarrkirche statt. Um 17:30 Uhr verteilt der Nikolaus Süßigkeiten an die Besucher, und um 18:30 Uhr musiziert die Jugend- und Stadtkapelle Wemding. Die Wasserwacht Wemding ist während der gesamten Marktwoche mit einem Stand vertreten, um Sicherheit und Unterstützung zu gewährleisten. Der Markt am letzten Tag endet um 21:00 Uhr, womit die sechstägige Feierlichkeiten in Wemding offiziell beendet sind.