Weihnachtsmärkte 2026 im Landkreis Aichach-Friedberg: Termine und Öffnungszeiten

Komplette Übersicht der Weihnachtsmärkte 2026 im Landkreis Aichach-Friedberg. Alle Termine, Öffnungszeiten und Orte für Affing, Friedberg und mehr.

Der November markiert den offiziellen Startschuss für die Adventszeit im Landkreis Aichach-Friedberg, wobei zahlreiche Gemeinden ihre traditionellen Weihnachtsmärkte öffnen. Die Besucher können sich auf eine breite Palette an Veranstaltungen freuen, die von historischen Märkten in Schlosshöfen bis hin zu karitativen Aktionen auf Dorfplätzen reichen. Diese Übersicht fasst alle relevanten Daten, Öffnungszeiten und spezifischen Angebote der einzelnen Orte zusammen.

Veranstaltungen in Affing und Aindling

Der Weihnachtsmarkt im Schlosshof in Affing findet vom 5. bis 6. Dezember sowie vom 11. bis 13. Dezember statt. Rund 60 Aussteller bieten dort weihnachtliche Waren und Köstlichkeiten an, wobei der Eintritt frei ist. Die Öffnungszeiten variieren je nach Wochentag: Am Freitag öffnet der Markt von 17 bis 21 Uhr, am Samstag von 14 bis 20 Uhr und am Sonntag von 12 bis 20 Uhr. Eine besondere Attraktion ist der zauberhafte Weihnachtswald mit 33 Hütten, die Adventsdeko, Christbaumschmuck und Krippenzubehör verkaufen. Dieser Teil des Marktes ist von Montag bis Donnerstag von 17 bis 20 Uhr, freitags von 17 bis 21 Uhr, samstags von 16 bis 21 Uhr und sonntags von 14 bis 20 Uhr geöffnet. Lediglich am 24. und 25. Dezember bleibt der Markt geschlossen, während er am 2. Weihnachtsfeiertag von 16 bis 21 Uhr seine Tore öffnet.

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In Aindling verwandelt sich der Marktplatz vor dem Rathaus während des Kathreinmarkts am 21. und 22. November in eine Budenstadt. Neben weihnachtlichen Geschenkartikeln steht hier das kulinarische Angebot im Vordergrund, das unter anderem Gulaschsuppe, Pizzasemmeln und Holunderpunsch umfasst. Der Markt ist am Samstag von 17 bis 20 Uhr und am Sonntag von 11 bis 20 Uhr für die Öffentlichkeit zugänglich.

Karitative Märkte und historische Events in Friedberg und Eurasburg

Am Sonntag, den 29. November, findet von 13 bis 20 Uhr der Alternative Christkindlmarkt am Schlossplatz in Aichach statt. Verschiedene Vereine und karitative Einrichtungen verkaufen dort weihnachtliche Ware, um einen guten Zweck zu unterstützen. Im Jahr 2026 kehrt auch der traditionelle Nikolausbesuch zurück, der am 27. November von 17 bis 22 Uhr in Schiltberg organisiert wird, wo Kinder zusätzlich einen Besuch vom Nikolaus erwarten dürfen.

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Für den Zeitraum vom 26. bis 29. November öffnet der karitative Christkindlmarkt auf dem St. Jakobs-Platz in Friedberg. Besucher haben die Möglichkeit, soziale Projekte in Indien und Tansania zu unterstützen. Die Öffnungszeiten betragen Donnerstag und Freitag von 16 bis 20 Uhr, Samstag von 13 bis 20 Uhr und Sonntag von 11 bis 20 Uhr. Ab dem 1. Dezember lockt zudem die Altstadt rund um die Kirche St. Jakob und den Archivhof mit Kunsthandwerk und weihnachtlichen Köstlichkeiten. Hier gelten montags bis freitags die Zeiten von 16 bis 20.30 Uhr sowie samstags und sonntags von 13 bis 20.30 Uhr.

Historisches Flair bietet der Christkindlmarkt in Gut Walterstieg in Eurasburg, der am 5., 6., 12. und 13. Dezember jeweils samstags und sonntags von 10 bis 17 Uhr in der historischen Tenne stattfindet. Zudem veranstaltet die Evangelische Gemeinde Friedberg am 26. November von 16 bis 18.30 Uhr einen Markt mit Gebäck, Punsch und Handarbeiten. Ein weiterer kleiner Markt findet am 20. Dezember auf dem Dorfplatz statt, wobei der gesamte Erlös sozialen Zwecken zugutekommt; genaue Öffnungszeiten sind hierfür noch nicht festgelegt.

Weitere Termine in Merching, Pöttmes und weiteren Orten

Den ersten Advent feiern die Bewohner und Gäste in Merching mit dem Merchinger Adventsmarkt am Sonntag, den 29. November ab 16 Uhr auf dem Schulhof. Von 16 Uhr an laden Glühwein, Essen und weihnachtliche Musik zum Bummeln ein, während der Nikolaus für die jüngsten Besucher sorgt. Der Markt läuft anschließend vom 3. bis 20. Dezember donnerstags bis samstags von 16.30 bis 21 Uhr und sonntags von 14 bis 21 Uhr. In Pöttmes besucht der Nikolaus am 29. November von 11 bis 18 Uhr, am 12. Dezember von 17 bis 21 Uhr und am 13. Dezember von 16 bis 20 Uhr den Marktplatz.

Im Winterwunderland Hollenbach verwandelt sich die Dorfmitte am Rathaus am 12. Dezember um 15.30 Uhr, um leckere Speisen und Getränke anzubieten. In Kühbach findet der Adventsmarkt am Maibaum am Sonntag, den 6. Dezember, von 16 bis 20 Uhr statt. Auch der Kipferlmarkt im Schloss Hofhegnenberg ist am Adventswochenende, dem 5. und 6. Dezember, von 16 bis 20 Uhr geöffnet, wo Besucher Glühwein, Punsch und Bratwürste genießen können. Ein weiterer Markt mit rund 20 Ständen für Kunsthandwerk und Accessoires öffnet vom 27. bis 29. November freitags von 17 bis 21 Uhr, samstags von 15 bis 21 Uhr und sonntags von 14 bis 20 Uhr.