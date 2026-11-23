Alle Termine und Öffnungszeiten der Weihnachtsmärkte 2026 im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen. Von der Eisarena in Schrobenhausen bis zur Schlossweihnacht in Neuburg.

Der Landkreis Neuburg-Schrobenhausen präsentiert für die vorweihnachtliche Zeit 2026 ein umfangreiches Veranstaltungsprogramm, das Besucher in verschiedene Orte des Landkreises lockt. Zahlreiche Märkte bieten traditionelle Handwerkskunst, kulinarische Genüsse und saisonale Unterhaltung. Die Öffnungszeiten und Programme sind dabei von Ort zu Ort unterschiedlich gestaltet, um jeder Zielgruppe ein passendes Erlebnis zu ermöglichen.

Zentrale Angebote in Schrobenhausen

In Schrobenhausen steht das Geschehen auf dem Schrannenplatz im Mittelpunkt, wo die zentrale Weihnachtspyramide errichtet wird. Dieses traditionelle Element bildet den Kern des Programms, das neben einer Social-Verlosung auch ein buntes Bühnenprogramm umfasst. Ergänzend dazu eröffnet eine Eisarena ihre Tore, die kostenlos betreten werden kann. Für Besucher, die keine eigenen Schlittschuhe besitzen, steht ein Verleih gegen eine geringe Gebühr bereit.

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Die Eisarena in Schrobenhausen ist bis zum 23. Dezember 2026 in Betrieb. Die Öffnungszeiten richten sich nach dem Wochentag: Montags bis mittwochs steht die Arena von 14 bis 19 Uhr zur Verfügung. Donnerstags und freitags verlängert sich die Nutzungszeit auf 14 bis 20 Uhr. An den Wochenenden vom Samstag bis Sonntag kann das Eis ab 12 Uhr bis 20 Uhr genutzt werden.

Zusätzlich zur Eisbahn lockt die Wichtelhütte in Schrobenhausen mit einem breiten Getränkeangebot und Après-Ski-Musik. Die Eröffnung der Wichtelhütte findet am 26. November um 17 Uhr statt. In der gesamten Weihnachtszeit bleiben die Türen montags bis mittwochs von 17 bis 21 Uhr offen. Donnerstags verlängert sich die Öffnungszeit bis 22 Uhr. Am Freitag ist die Hütte bis 22.30 Uhr geöffnet. Samstags steht sie bereits ab 10 Uhr bis 22.30 Uhr zur Verfügung. Sonntags ist von 14 Uhr bis 20.30 Uhr Betrieb. Auch am Heiligabend bleibt die Hütte von 10 bis 14 Uhr für Besucher geöffnet.

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Weihnachtliche Atmosphäre in Neuburg und Umgebung

Die Neuburger Altstadt versprüht im zweiten und dritten Adventswochenende eine besondere heimelige Atmosphäre. Auf dem Karlsplatz vor dem Rathaus findet der Christkindlmarkt statt, der im historischen Ambiente warme Getränke und Speisen anbietet. Zu den Angeboten gehören heiße Schupfnudeln, Lebkuchen und Glühwein. Neben den kulinarischen Köstlichkeiten finden sich auch weihnachtliche Leckereien auf den Tischen der Besucher.

Der Christkindlmarkt in der Neuburger Altstadt hat feste Öffnungszeiten. Freitags öffnet der Markt um 16 Uhr und schließt um 21 Uhr. Am Samstag ist er von 15 Uhr bis 21 Uhr erreichbar. Sonntags beginnt der Verkauf bereits um 13 Uhr und endet um 20 Uhr. Diese Zeiten gelten für das zweite und dritte Adventswochenende.

Parallel dazu findet am gleichen Zeitraum die Neuburger Schlossweihnacht statt, die vom Verkehrsverein veranstaltet wird. Diese findet auf dem Schlossgelände statt, wobei der Nordflügel sowie die Große und Kleine Dürnitz genutzt werden. Hier bieten Kunsthandwerker ihre Waren an und lassen Interessierte bei der Arbeit über die Schulter schauen. Zwischen den Ständen können Besucher Schinkenschlawuzen, Baumkuchen und Glühwein verzehren.

Regionale Märkte in Karlshuld, Straß und Unterhausen

Weiter südlich organisiert der Verein "Kultur Karlshuld" vom 4. bis zum 6. Dezember 2026 einen Weihnachtsmarkt auf dem ehemaligen Moorversuchsgut in Karlshuld. Das Programm umfasst musikalische und tänzerische Darbietungen sowie eine Feuershow. Kulinarisch stehen verschiedene Spezialitäten bereit. Am 6. Dezember wird um 16 Uhr der Nikolaus erwartet. Geöffnet ist der Markt am Freitag von 17 bis 21 Uhr, am Samstag von 16 bis 21 Uhr und am Sonntag von 15 bis 20 Uhr.

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Auch im Straßer Schlosspark entsteht vom 11. bis 13. Dezember 2026 ein kleines Weihnachtsdorf. Alphornbläser, regionale Kunsthandwerker und der Nikolaus tragen zur Stimmung bei. Der Markt im Park ist am Freitag von 16 bis 22 Uhr, am Samstag von 15 bis 22 Uhr und am Sonntag von 15 bis 19 Uhr geöffnet. Neben Essen und Trinken gibt es dort auch künstlerisches Handwerk zu bestaunen.

Am ersten Adventswochenende fand bereits der Weihnachtsmarkt in Unterhausen statt. Neben Ständen und einer besinnlichen Atmosphäre gab es dort Alpakas zu sehen. Der Erlös aus den Verkäufen fließt in diesem Jahr wieder in die Unterstützung sozialer Einrichtungen. Neben Handarbeiten werden Speisen vom Grill und Glühwein geboten. Zum weihnachtlichen Programm gehören eine Blaskapelle, Chorgesang, romantische Kutschfahrten und eine Feuershow. Der Markt in Unterhausen ist am Samstag von 15 bis 21 Uhr und am Sonntag von 11 bis 20 Uhr geöffnet.