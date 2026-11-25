Entdecken Sie die schönsten Adventsmärkte in Franken und der Oberpfalz für 2026. Detaillierte Termine, Öffnungszeiten und Eintrittspreise für Forchheim, Nürnberg, Fürth und mehr.

Die kalte Jahreszeit und die festliche Adventszeit in Franken sowie der Oberpfalz beginnen im Jahr 2026 deutlich früher als viele erwarten. Mit spezifischen Startterminen im November und Dezember laden historische Stätten und moderne Plätze zum Bummeln ein. Die Regionen bieten ein breites Spektrum an traditionellen und modernen Adventsmärkten, die Besucher mit kulinarischen Leckereien, handgefertigten Geschenken und kultureller Unterhaltung begeistern.

Historische Märkte in Fürth und Forchheim

Der Historische Weihnachtsmarkt in Fürth findet 2026 zum 45. Mal auf dem Waagplatz statt. Veranstaltet wird diese Tradition vom Altstadtverein Fürth, der bereits zum 45. Mal Interessenten einlädt. Die Öffnungszeiten erstrecken sich vom Freitag, dem 4. Dezember, bis einschließlich Sonntag, den 13. Dezember 2026. Diese Zeitspanne umfasst genau einen ganzen Kalendermonat vor Weihnachten.

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Ähnlich traditionsreich ist die Situation in Forchheim. Ab Freitag, dem 27. November, verwandelt sich die Innenstadt in ein winterliches Paradies. Der kleine Weihnachtsmarkt präsentiert dort Kulinarik und handgemachte Waren. Die Stände sind montags bis donnerstags von 12 Uhr bis 20 Uhr geöffnet. An freitags und samstags verlängern sich die Öffnungszeiten bis 21 Uhr. Sonntags schließen die Buden um 20 Uhr.

Ein besonderer Tipp für den Abschluss des Einkaufs in Forchheim ist der Tag Heiligabend. An diesem Tag öffnen die Stände von 9 Uhr bis 13 Uhr ihre Tore. So können letzte Geschenke oder weihnachtliche Stimmungen vor der feierlichen Zeit noch erstanden werden. Der Markt bleibt bis Heiligabend bestehen und bietet somit eine lange Vorbereitungszeit.

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Nürnberg: Glühwein, Handwerk und historische Atmosphäre

In Nürnberg dreht sich alles um die Tradition rund um das Stadtschloss. Im Innenhof sowie in den Bereichen rund um das Schloss stehen zahlreiche Buden für Besucher bereit. Diese versorgen das Publikum mit Glühwein, Plätzchen und weiteren weihnachtlichen Spezialitäten. Die Atmosphäre wird durch mittelalterliche Elemente wie Feuerartistik, Stelzentheater und Schmiedekunst verstärkt.

Der Nürnberger Weihnachtsmarkt öffnet an den zweiten und dritten Adventswochenenden. Konkrete Daten für 2026 sind der Zeitraum vom 4. bis 6. Dezember sowie vom 11. bis 13. Dezember. An freitags und samstags können Besucher von 15 Uhr bis 21 Uhr den Markt betreten. Sonntags verkürzt sich die Zeit etwas und reicht von 14 Uhr bis 20 Uhr.

Der Zugang zum Markt ist vollständig kostenlos. Es fallen keine Eintrittsgebühren für Erwachsene oder Kinder an. Dies macht den Markt zu einer zugänglichen Veranstaltung für alle Altersgruppen. Die Kombination aus kostenlosem Eintritt und hochwertiger Unterhaltung macht ihn zu einem Magnet für Touristen und Einheimische.

Reiterlesmarkt und die Spalter Gassen

Der Reiterlesmarkt ist eine jahrhundertealte Tradition in der Region. Der Name leitet sich vom "Reiterle" ab, einer glückbringenden Gestalt aus einer germanischen Sage. Diese Figur erfreut nach Überlieferung alle Menschen durch ihren Besuch. Der Markt bietet 61 Buden, die eine ordentliche Portion Weihnachtsfeeling vermitteln.

Die Öffnungszeiten des Reiterlesmarktes laufen täglich bis zum 23. Dezember 2026. Eine wichtige Ausnahme bildet der Totensonntag am 22. November 2026. An diesem Tag bleibt der Markt geschlossen. Von sonntags bis donnerstags öffnen die Buden von 11 Uhr bis 19 Uhr. An freitags und samstags gelten erweiterte Öffnungszeiten bis 20 Uhr.

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In Spalt öffnen Kellergewölbe und Hopfenscheunen ihre Tore, die normalerweise verborgen bleiben. Handwerker präsentieren getöpferte, geschnitzte und gedrechselte Arbeiten in den Gassen der Altstadt. Bürgermeister Thomas Peitz, der Nikolaus und Knecht Ruprecht heißen die Gäste willkommen. Die Stadtkapelle Spalt sorgt musikalisch für die richtige Stimmung.

Weitere Highlights im Süden und Osten

Am Altstädter Kirchenplatz entstehen drei Weihnachtsmärkte, die jeweils ihren eigenen Charme bieten. Alle Märkte öffnen vom 23. November bis zum 24. Dezember 2026. Der Historische Weihnachtsmarkt endet hier bereits am 23. Dezember. Überall gibt es Glühwein, gebrannte Mandeln, Geschenkideen und musikalische Unterhaltung.

Das Wichernhaus verwandelt seinen Innenhof in ein buntes Lichtermeer. Dies geschieht an den ersten drei Adventswochenenden, beginnend am Samstag, den 28. November 2026. Samstags ist der Markt von 16 Uhr bis 21 Uhr geöffnet. Sonntags endet der Besuch um 20 Uhr, wobei die Tore ab 15 Uhr geöffnet sind.

Ein weiterer Markt kostet zehn Euro Eintritt für Erwachsene. Kinder zahlen hier nur einen Euro. Dort freuen sich Besucher auf über 100 Buden und ein Kinderzauberland. Handwerksvorführungen und Aktionen sorgen für Unterhaltung. Die Märkte in der gesamten Region laden dazu ein, die vorweihnachtliche Zeit in gemachter Atmosphäre zu verbringen. Die Termine sind fest verankert und bieten Planbarkeit für alle Interessenten.