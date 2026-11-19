Im Dezember 2026 fallen in mehreren deutschen Städten Weihnachtsmärkte aus. Leere Kassen, Sicherheitsauflagen und Bauarbeiten gehören zu den Gründen.

Für Millionen Besucher gehört der Gang über den Weihnachtsmarkt fest zur Adventszeit. Im Dezember 2026 wird es in mehreren Städten in Deutschland jedoch stiller als gewohnt, denn mehrere Weihnachtsmärkte wurden komplett abgesagt. Als Hauptursache nennen die Verantwortlichen vor allem finanzielle Probleme, etwa leere Gemeindekassen und zu späte Finanzierungszusagen.

Neben dem Geld spielen weitere Faktoren eine Rolle: teure Sicherheitsauflagen, Bauarbeiten und sogar Borkenkäfer. Andernorts wird der Weihnachtsmarkt zwar nicht gestrichen, dafür aber am Programm gespart. Die Fälle zeigen, wie stark der Kostendruck inzwischen auf die Veranstaltungen in der Vorweihnachtszeit wirkt.

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Leere Kassen führen zu Absagen in Kirchheim

In Kirchheim bei München fällt der Christkindlmarkt aus, weil die Gemeinde finanziell nicht mehr planen kann. Statt der erwarteten rund 22 Millionen Euro an Gewerbesteuereinnahmen rechnet die Gemeinde nur mit etwa 15 Millionen Euro. Wegen der daraus folgenden Haushaltssperre streicht sie freiwillige Leistungen.

Auch ein Zuschuss der Stadt über 15.000 Euro hat die Lage nicht gerettet. Die Summe wurde zwar bewilligt, aber erst Ende September freigegeben. Den ehrenamtlichen Organisatoren blieb dadurch zu wenig Vorbereitungszeit, und einige Händler hatten inzwischen bereits andere Märkte gebucht.

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Beim Weihnachtsmarkt auf Schloss Hohenlimburg liegt das Problem bei Personal und Organisation. Der Schlossherr möchte den Markt nicht mehr selbst ausrichten, und ein neuer Veranstalter ist nicht in Sicht. Deshalb fällt der Markt im Dezember 2026 aus, wobei eine Fortsetzung im Jahr 2027 möglich sein könnte.

Baustellen und Sicherheitsauflagen stoppen Märkte

In Winterhausen findet der Weihnachtsmarkt 2026 nicht statt, weil eine Baustelle und eine unsichere Verkehrssituation den Ablauf unmöglich machen. Der Markt könnte nach Angaben der Verantwortlichen im Jahr 2027 jedoch wieder aufgebaut werden.

An einer historischen Burganlage verlangen die Auflagen einen zweiten Rettungsweg. Solange dieser fehlt, kann der Weihnachtsmarkt dort nicht stattfinden. An dem zweiten Rettungsweg wird nach den vorliegenden Informationen bereits gearbeitet, er soll im Frühjahr 2027 fertig sein.

Der Weihnachten über den Dächern Hannovers fällt wegen organisatorischer Herausforderungen aus, die nicht näher erklärt wurden. Die traditionellen Innenstadt-Weihnachtsmärkte in Hannover finden dagegen wie geplant statt.

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Neu-Ulm und Taufkirchen sparen am Programm

Der mittelalterliche Weihnachtsmarkt in Neu-Ulm findet vom 27. November bis 20. Dezember statt, muss aber beim Programm sparen. Die beliebten Feuershows entfallen, stattdessen treten Vereine, Chöre, Schulen und Kapellen aus der Region auf.

Der Flockenzauber-Christkindlmarkt in Taufkirchen findet am 5. und 6. Dezember 2026 statt. Musik, Stelzenläufer, Nikolaus und Kindertheater bleiben erhalten. Die große begehbare Schneekugel und das Bühnenprogramm fallen jedoch weg.

Die Fälle passen zu einem größeren Trend. Laut einer bundesweiten Erhebung, über die der Merkur berichtet, sind die Gesamtkosten für Stadtfeste und Weihnachtsmärkte innerhalb von drei Jahren im Schnitt um 44 Prozent gestiegen. Allein für die Sicherheit geht inzwischen ein Viertel des Budgets drauf.

Für Städte und Veranstalter wird deshalb die Frage immer drängender, wie viel Weihnachten sie sich noch leisten können. Die Entscheidungen für 2026 zeigen bereits, dass Absagen, gekürzte Programme und die Suche nach neuen Veranstaltern in vielen Orten zum Alltag gehören.