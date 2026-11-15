Weihnachtsmärkte Hamburg: Von klassisch bis St. Pauli

Entdecken Sie die vielseitigsten Weihnachtsmärkte in Hamburg. Von gemütlichen nordischen Basaren bis zum pikanten Santa Pauli auf dem Spielbudenplatz finden Sie hier alle Termine und Highlights.

Die Stadt Hamburg hat die Vorweihnachtszeit offiziell eingeläutet und präsentiert ihre vielseitige Palette an saisonalen Marktkulturen für die kommenden Wochen. Vom traditionellen Geruch von Lebkuchen und Glühwein auf historischen Plätzen bis hin zu exotischen und provokativen Angeboten in St. Pauli findet jedes Publikum eine passende Adventsstimmung. Die Hansestadt nutzt diese Phase, um sowohl klassische Feiertagsbräuche als auch moderne und skurrile Format nebeneinander zu stellen.

Traditionelle Märkte und historische Highlights

Der seit mehr als einem Jahrhundert bestehende Budenzauber auf dem Michel zieht jährlich eine enorme Zahl an Besuchern an und bietet Platz für über einhundert verschiedene Aussteller. Diese verkaufen handgefertigte Geschenke, Schmuck und Mode, während in den Gassen der Duft von gebrannten Mandeln und Zimt die Luft erfüllt. Für Kinder ist die Spielzeuggasse ein besonderer Anziehungspunkt, ergänzt durch den täglichen Auftritt des fliegenden Weihnachtsmanns. Dieser startet seine Reise mit dem Rentierschlitten jeweils um 16 Uhr, 18 Uhr und 20 Uhr. Um 16:30 Uhr folgen Programme wie gemeinsames Stockbrotbacken oder Fahrten auf dem nostalgischen Kinderkarussell. Die Öffnungszeiten am 27. November liegen von 15 bis 19 Uhr, am 28. November von 11 bis 19 Uhr und am 29. November von 11 bis 18 Uhr.

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Am Ufer der Binnenalster bietet ein weiterer beliebter Markt atemberaubende Ausblicke auf das Wasser und die festlich geschmückte Alstertanne. Neben Feuerzangenbowle und einem großen kulinarischen Angebot sorgt ein historisches Riesenrad aus dem Jahr 1899 für nostalgische Stimmung. Dieser Markt ist vom 18. November bis zum 23. Dezember geöffnet. Sonntags bis donnerstags läuft er von 11 bis 21 Uhr, freitags und samstags bis 22 Uhr. Einen Schließtag gibt es am 23. November.

Nordische Gemütlichkeit und skandinavischer Flair

Fernab des hektischen Trubels laden Märkte fernab der Hauptachsen zu entspannten Stunden in skandinavischen Holzhütten ein. Hier steht das Wort "hyggelig" für ein Gefühl der Gemütlichkeit und Behaglichkeit, das Dänen und Norweger kultivieren. Auf dem Spielbudenplatz beginnt die Vorweihnachtszeit früh und besonders gemütlich, mit Blick auf das lebendige Kieznleben und Getränke. Die Öffnungszeiten hier erstrecken sich vom 21. Oktober bis zum 23. Dezember. Montags bis mittwochs ist von 16 bis 23 Uhr offen, donnerstags bis 0 Uhr, freitags bis 1 Uhr, samstags von 13 Uhr bis 1 Uhr nachts und sonntags von 13 bis 23 Uhr. Eine Besonderheit ist, dass am 15. November ab 15 Uhr und am 22. November ab 17 Uhr eröffnet wird.

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Die nordischen Seemannskirchen in der Neustadt bieten ebenfalls einen skandinavischen Auftakt in die Adventszeit. An zwei Wochenenden im November servieren die finnische Seemannskirche in der Ditmar-Koel-Straße 6, die norwegische Seemannskirche in der Ditmar-Koel-Straße 4, die dänische Benediktekirken in der Ditmar-Koel-Straße 2 sowie die schwedische Gustav-Adolf-Kyrkan in der Ditmar-Koel-Straße 36 traditionelle Köstlichkeiten. Freitags und samstags können Besucher von 12 bis 19 Uhr bummeln, sonntags von 12 bis 18 Uhr. Am 3. und 8. Dezember ist jeweils um 19:30 Uhr im Lucia-Chor-Konzert in der Hauptkirche St. Petri ein besonderer kultureller Höhepunkt geplant.

Provokante Alternativen und Wintervergnügen

Auf dem Spielbudenplatz in St. Pauli findet Hamburgs als "sündigster" beworbener Weihnachtsmarkt statt. "Santa Pauli" bietet eine Vorweihnachtszeit im Stil der Reeperbahn, die auch Weihnachtsmuffel anspricht. Ein besonderes Highlight sind hierbei die erotischen Strip-Shows, die den Markt von den klassischen Angeboten abgrenzen. Zusätzlich gibt es an den Verkaufsständen frivole Geschenke, Heißgetränke und ein gemütliches Kaminfeuer für die Kälte.

Auch der Beachclub "Sonnendeck St. Pauli" verwandelt sich jährlich in einen Weihnachtsmarkt mit Holzhütten, Lichterketten und Tannenbäumen. Der Blick geht hier auf den Hafen und die Elbe. Das kulinarische Angebot reicht von Glühwein über Flammkuchen und Erbseneintopf bis hin zu Currywurst und Wintergulasch, wobei auch vegetarische und vegane Optionen berücksichtigt werden. Dieser Markt ist vom 15. November bis zum 23. Dezember von Dienstag bis Freitag zwischen 16 und 22 Uhr geöffnet. Samstags und sonntags ist er bereits ab 12 Uhr zugänglich.

Kunsthandwerk und weitere saisonale Orte

Am Gerhart-Hauptmann-Platz bietet der "Winterwald" eine gemütliche Auszeit vom Weihnachtstrubel. Hier demonstrieren Kunsthandwerker vor Ort ihre Fähigkeiten beim Hämmern, Schnitzen und Malen. Auf dem Gänsemarkt warten handgefertigte Lebkuchen-Häuschen und Texttafeln mit Zitaten des Dichters Ephraim Lessing. Die Statue Lessings ist das Herzstück dieses Platzes und zieht Besucher an, die die literarische Geschichte Hamburgs schätzen.

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Für Unterhaltung auf den skandinavischen Märkten sorgen Auftritte von Singersongwritern, DJs und Bingo-Spiele. Für kleine Gäste zaubert Salvatore Sabbatino ab dem 25. November zwischen 16 Uhr und 16:30 Uhr niedliche Figürchen. Die Öffnungszeiten für dieses spezielle Angebot liegen von 11. November bis 23. Dezember. Montags bis freitags von 15 bis 21 Uhr, samstags von 12 bis 21 Uhr und sonntags von 15 bis 20 Uhr. Der 22. November ist auch hier ein Schließtag.