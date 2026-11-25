Auch 2026 finden in Hannover wieder mehrere Weihnachtsmärkte statt. Hier kommen die Informationen zu den Öffnungszeiten, dem Programm und der Anreise.

Auch 2026 finden in Hannover wieder mehrere Weihnachtsmärkte statt. Hier kommen die Informationen zu den Öffnungszeit en, dem Programm und der Anreise. Der Weihnachtsmarkt in Hannover s Innenstadt ist der größte in der niedersächsischen Landeshauptstadt und umfasst mehrere Themenbereich e, erfahren wir auf der Website der Stadt.

Dazu zählen der traditionelle Markt, das Finnische Dorf, der Mittelalter-Markt und der Wunschbrunnenwald. Wann haben die Weihnachtsmärkte in Hannover 2026 geöffnet? Was steht auf dem Programm, und welche Anreisemöglichkeiten haben die Gäste? Hier finden Sie alle wichtigen Infos.

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Montag, 23. November bis Dienstag, 22. Dezember 2026 – jeweils von 11 bis 21 UhrDirekt anschließend erstreckt sich rund um das Historische Museum ein Mittelalter-Markt über mehrere Straßenzüge und Plätze. Händler, Handwerker und Vorführungen vermitteln Eindrücke vom Leben vergangener Jahrhunderte.

In einer Handwerkergasse können Besucher verschiedene Techniken kennenlernen und teilweise selbst ausprobieren. Musik, Gaukelei, Vorführungen und regelmäßige Feuershows ergänzen das Programm. Vor dem Leibnizhaus entsteht während der Weihnachtszeit ein sogenannter Wunschbrunnenwald. Auf einer rund 400 Quadratmeter großen Fläche stehen zahlreiche Tannenbäume rund um den Oskar-Winter-Brunnen.

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Der dort angebrachte Wunschring gehört zu den besonderen Attraktionen des Bereichs. Einer lokalen Überlieferung zufolge soll sich ein Wunsch erfüllen, wenn der Ring gedreht wird. Für das leibliche Wohl sorgen Forsthütten mit winterlichen Speisen und Getränken. Familien finden auf dem Weihnachtsmarkt zahlreiche Attraktionen für junge Besucher.

Dazu gehören unter anderem Karussells, ein kleines Riesenrad sowie tägliche Unterhaltungsangebote:Weihnachtsmann auf dem Weihnachtsmarkt: täglich um 17.30 Uhr: bis 6. Januar 2027 Die Weihnachtsmärkte in der Hannoveraner Innenstadt liegen überwiegend in der Fußgängerzone rund um Marktkirche, Altes Rathaus, Ballhofplatz und Historisches Museum. Die Anreise mit: Rund um die Innenstadt stehen mehrere Parkhäuser zur Verfügung, darunter die Parkhäuser Osterstraße, Altstadt/Schmiedestraße und Raschplatz. Wegen des hohen Besucheraufkommens empfiehlt sich jedoch die Anreise mit Bus und Bahn.

: Hannover ist über den Hauptbahnhof an das ICE-Netz der Deutschen Bahn angebunden und dadurch aus vielen deutschen Städten direkt erreichbar.