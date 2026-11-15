Weihnachtsmärkte im Landkreis Günzburg 2026: Tradition und Gemeinschaft im Advent

Entdecken Sie die vielfältigen Weihnachtsmärkte im Landkreis Günzburg im Jahr 2026. Von Riedheim über Wettenhausen bis nach Krumbach und Rettenbach bietet die Region eine Fülle von Adventsmärkten, die Tradition, lokales Handwerk und soziale Projekte verbinden. Dieser Artikel stellt die wichtigsten Termine, Öffnungszeiten und Besonderheiten vor, darunter die Schlossberg Alm in Bauhofen und der Plätzlesmarkt in Krumbach.

Die Advents- und Weihnachtszeit im Landkreis Günzburg beginnt bereits im November 2026 mit einer beeindruckenden Vielfalt an traditionellen und innovativen Märkten, die Besucher aus nah und fern in den Bann ziehen.

Die Region präsentiert sich als ein wahrer Leuchtturm der bayerischen Feste, wobei jeder Ort seinen ganz individuellen Charakter und seine eigene Atmosphäre bewahrt. Von der historischen Pracht der Altstädte bis hin zu den romantischen Mauern der Schlösser und den rustikalen Chormen von Dörfern erstreckt sich ein reiches Angebot an Lichterglanz, handgefertigten Kunststücken und regionalen Genüssen.

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Adventsmärkte stärken die lokale Gemeinschaft

Diese Übersicht bietet einen detaillierten Einblick in die wichtigsten Veranstaltungen, die den Start in die besinnlichste Zeit des Jahres markieren und gleichzeitig die lokale Gemeinschaft stärken. In Riedheim lädt die Kirchengemeinde am Samstag, den 21. November, von 15 bis 18 Uhr am Gemeindehaus zu einem intimen Adventsmarkt ein. Hier stehen traditionelle Adventskränze, selbstgebackene Leckereien und weihnachtliche Dekorationen im Fokus.

Der Erlös dieser Veranstaltung kommt direkt dem Erhalt des Gemeindehauses zugute, was die soziale Komponente unterstreicht. Interessierte können sich zudem aktiv einbringen, etwa beim Kranzbinden, und erhalten nähere Informationen unter der Telefonnummer 08221/72207. Ein weiteres Highlight ist der Adventsmarkt im Kloster Wettenhausen, der am 21. und 22. November stattfindet.

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Auf dem Klosterhof erwarten die Gäste stimmungsvolle Buden, duftender Glühwein und Produkte von regionalen Anbietern. Am Samstag ist der Markt von 11 bis 22 Uhr geöffnet, am Sonntag von 11:30 bis 19 Uhr. Auch die Seniorengemeinschaft organisiert einen Markt im Kolpingsaal, dessen Einnahmen vollständig hilfsbedürftigen Seniorinnen und Senioren zugutekommen. Der Eintritt ist kostenlos, und die Öffnungszeiten betragen Samstag 9 bis 18 Uhr sowie Sonntag 9 bis 17 Uhr.

Traditionelle Treffpunkte leuchten den Winter

Ein weiterer traditioneller Treffpunkt ist der Platz vor der Schlossberg Alm in Bauhofen, der vom 21. November bis zum 10. Januar leuchtet. Besonders hervorzuheben ist die Schwäbische Eckkrippe sowie die orientalischen Krippen.

Der Reinerlös unterstützt das Kinderhospiz Bad Grönenbach, und am 20. Dezember sorgt eine Alphorn- und Musikgruppe für weihnachtliche Klänge. Auch in größeren Orten gibt es keine Minderwertigkeit zu befürchten. In Rettenbach verwandelt sich der Gemeindehallenplatz in einen adventlichen Treffpunkt, beginnend am Donnerstag, dem 26.

November, bis zum Sonntag, dem 29. November. Hier treffen sich kreatives Handwerk und gemütliche Stunden in der Postgasse. In Krumbach wird der Marktplatz zur Vorweihnachtsmeile mit dem Plätzlesmarkt am 22.

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Veranstaltungen verbinden Tradition mit Festlichkeit

November, parallel zum verkaufsoffenen Sonntag, was Shopping und Festlichkeit verbindet. Aufgrund von Bauarbeiten findet der Markt in Günzburg, ehemals am Josefsplatz, nun auf der Dominikus-Ringeisen-Straße statt. Hier werden Aussteller und ein Rahmenprogramm mit Nikolausbesuch geboten. Diese Veranstaltungen zeigen, dass der Landkreis Günzburg 2026 eine unvergleichliche Mixtur aus Tradition, Gemeinschaft und festlicher Stimmung bietet.

Jeder Markt ist ein eigenes Schmuckstück, das zum Verweilen einlädt und den Alltagsstress für einen Moment vergessen lässt. Ob für Geschenke, kulinarische Genüsse oder reine Atmosphäre - die Region lädt herzlich ein, die Lichterwelten zu erkunden und das Fest des Jahres gemeinsam zu feiern.