Hier wird es besonders besinnlich: In Tegel, Grunewald und Köpenick können sich Besucher in der Natur auf Weihnachten einstimmen.

Wäldern in der Vorweihnachtszeit besinnlich: Die Forstämter Tegel, Köpenick und Grunewald laden zu stimmungsvollen Weihnachtsmärkten ein. Dort werden unter anderem regionales Wildfleisch und Holzkunst angeboten.

Es gibt zahlreiche Mitmachangebote für Groß und Klein. Adventsmusik, Lagerfeuer und Stockbrot runden das Programm ab. Neben dem Verkauf von Wildfleisch und Brennholz gibt es eine Präsentation verschiedener Jagdhunderassen und einen Auftritt der Jagdhornbläsergruppe. Um 12:30 Uhr wird Brennholz versteigert.

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Wer selbst aktiv werden möchte, kann Vogelfutterhäuschen bauen oder sich bei der Holzbearbeitung ausprobieren. Das Lehrkabinett Teufelssee bietet weitere Spiel- und Mitmachangebote für Kinder. Auch Lagerfeuer und Stockbrot gehören zum Programm. An den Ständen gibt es Wildfleisch, Wildbratwurst, Honig, Kuchen und Getränke.