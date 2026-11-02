Weihnachtsmärkte in Franken und der Oberpfalz 2026: Termine und Tipps

Entdecken Sie die schönsten Weihnachtsmärkte in Franken und der Oberpfalz für 2026. Alle Termine, Öffnungszeiten und Highlights wie der Reiterlesmarkt und der historische Markt.

Die Adventszeit beginnt für Franken und die Oberpfalz bald mit einer Reihe festlicher Veranstaltungen. Obwohl der große Trubel in den Metropolen oft im Fokus steht, bietet die Region 2026 auch abseits dessen wunderschöne und traditionelle Adventsmärkte. Die lokale Tourismusindustrie und die Stadtverwaltungen haben für dieses Jahr ein breites Angebot zusammengestellt, das traditionelles Handwerk, kulinarische Genüsse und musikalische Unterhaltung verspricht. Die Märkte laden Besucher ein, die winterliche Atmosphäre genussvoll zu erleben.

Tradition und Mittelalter in der Region

In vielen Städten wird der Markt am Stadtschloss oder in Innenhöfen zu einem Ort der Besinnung und des Vergnügens. Rund um diese historischen Gebäude stehen zahlreiche Buden, die mit Glühwein, Plätzchen und weiteren weihnachtlichen Spezialitäten aufwarten. Für ein besonders stimmungsvolles Erlebnis sorgen mittelalterliche Elemente. Feuerartistik, Stelzentheater, Schmiedekunst und die Arbeit von Silberschmieden sowie Gauklerszenarien schaffen eine einzigartige Atmosphäre.

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Die Öffnungszeiten variieren je nach Markt. An einigen Orten gilt der Markt am zweiten und dritten Adventswochenende als Hauptzeitraum. Das bedeutet konkrete Termine vom 4. bis 6. Dezember sowie vom 11. bis 13. Dezember. Freitags und samstags können Interessierte den Markt von 15 Uhr bis 21 Uhr besuchen. Sonntags ist die Öffnungszeit von 14 Uhr bis 20 Uhr angesetzt. Der Eintritt ist an diesen Tagen meist kostenlos, was den Zugang für Familien und Einzelpersonen erleichtert.

Ein weiterer Höhepunkt ist der Reiterlesmarkt, der eine jahrhundertealte Tradition darstellt. Der Name leitet sich von einer germanischen Sage ab, in der Reiterle als eine glückbringende Gestalt beschrieben wird, die alle Menschen durch ihren Besuch erfreut. Die 61 Buden bieten eine ordentliche Portion Weihnachten und verwandeln den Ort in ein festliches Treiben.

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Diverse Märkte mit einzigartigen Highlights

Der Reiterlesmarkt hat täglich bis zum 23. Dezember 2026 geöffnet. Eine wichtige Ausnahme bildet der Totensonntag am 22. November, an dem der Markt geschlossen bleibt. Die Öffnungszeiten sind von Sonntag bis Donnerstag von 11 bis 19 Uhr. An freitags und samstags endet der Besuch erst um 20 Uhr. Dies ermöglicht es Arbeitnehmern und Schülern, den Markt nach der Schule oder Arbeit zu genießen.

Weitere Märkte überzeugen durch Lichterglanz, viele Stände und eine große Auswahl an Geschenkideen. Kulinarische Angebote sind mit Sitzgelegenheiten versehen, um den Verweilkomfort zu erhöhen. Von Freitag bis Sonntag können Interessierte sich an allen vier Adventswochenenden in Weihnachtsstimmung versetzen lassen. Besonders Kinder freuen sich auf das Kinderzauberland, wo sie Handwerksvorführungen und spezielle Aktionen erleben dürfen.

Bei den Eintrittspreisen gibt es Unterschiede. Während einige Märkte kostenlos sind, fallen an anderen Gebühren an. Für Erwachsene betragen die Kosten zehn Euro, während Kinder nur einen Euro zahlen müssen. Diese Struktur ermöglicht es, verschiedene Märkte mit einem begrenzten Budget zu besuchen. Die Vielfalt der Angebote reicht von handgemachtem Schmuck bis hin zu weihnachtlichen Leckereien.

Kalender und spezifische Öffnungszeiten

An verschiedenen Orten in Franken und der Oberpfalz finden mehrere Märkte parallel statt. Überall gibt es Glühwein, gebrannte Mandeln, Geschenkideen, Handwerkskunst und musikalische Unterhaltung. Die drei Weihnachtsmärkte öffnen beispielsweise vom 23. November bis zum 24. Dezember 2026. Der Historische Weihnachtsmarkt endet jedoch bereits am 23. Dezember. Dies ermöglicht Besuchern, alle Varianten in der Vorweihnachtszeit kennenzulernen.

In der Forchheimer Innenstadt stehen ab Freitag, 27. November, bis Heiligabend zahlreiche Buden bereit. Der kleine Weihnachtsmarkt hält winterliche Kulinarik und handgemachte Waren bereit. Die Öffnungszeiten sind Montag bis Donnerstag von 12 Uhr bis 20 Uhr. Freitags und samstags öffnet der Markt bis 21 Uhr. Sonntags ist die Zeit von 12 Uhr bis 20 Uhr. An Heiligabend können sich Besucher zwischen 9 Uhr und 13 Uhr eine letzte Portion Weihnachtsstimmung holen.

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Der Markt auf dem Waagplatz in Fürth wird bereits zum 45. Mal vom Altstadtverein Fürth ausgerichtet. Er lockt auch in diesem Jahr wieder viele Besucher an. Interessierte können 2026 dort von Freitag, 4. Dezember, bis Sonntag, 13. Dezember, vorbeischauen. Diese Tradition verbindet lokale Vereine mit der breiten Bevölkerung und schafft ein Gemeinschaftsgefühl, das über das reine Einkaufen hinausgeht.

Alte Strukturen und handwerkliche Kunst

Ein weiterer Markt zählt zu den ältesten der Region. Zu den Besonderheiten gehören eine offene Feuerstelle und ein stimmungsvolles Musikprogramm, das die kalten Abende wärmt. Ab Donnerstag, 26. November, bis zum Mittwoch, den 23. Dezember, öffnen die Buden ihre Türen. Die Öffnungszeiten variieren: Montag bis Mittwoch zwischen 16 Uhr und 20 Uhr. Donnerstags und freitags ist bis 21 Uhr geöffnet. Samstags von 13 Uhr bis 21 Uhr und sonntags von 13 Uhr bis 20 Uhr.

An den ersten drei Adventswochenenden, beginnend am Samstag, den 28. November 2026, verwandelt sich der Innenhof des Wichernhauses in ein buntes Lichtermeer. Die Auswahl reicht von Weihnachtsdekorationen über handgemachte Schmuckstücke, Produkte aus Wolle und Körperpflegeprodukte bis hin zu weihnachtlichen Leckereien. Interessierte können sich samstags von 16 Uhr bis 21 Uhr und sonntags von 15 Uhr bis 20 Uhr umsehen.

In der Spalter Altstadt öffnen zahlreiche Kellergewölbe und Hopfenscheunen, die das ganze Jahr über verborgen bleiben, in der Adventszeit ihre Tore. In den Gassen bauen Handwerkerinnen und Handwerker ihre Stände und präsentieren getöpferte, geschnitzte und gedrechselte Arbeiten. Neben Bürgermeister Thomas Peitz begrüßen auch der Nikolaus und Knecht Ruprecht die Gäste. Für die musikalische Einstimmung sorgt die Stadtkapelle Spalt, was die kulturelle Bedeutung des Marktes unterstreicht.