Entdecken Sie die schönsten Adventsmärkte in Franken und der Oberpfalz für 2026. Von historischen Spezialmärkten bis zu familiären Traditionen finden Sie hier alle Termine, Öffnungszeiten und Eintrittspreise.

Die kalte Jahreszeit macht sich in Franken und der Oberpfalz bereits im Vorfeld bemerkbar, da die Region zu den traditionellsten Weihnachtsmärkten in Deutschland gehört. Während die großen Metropolen wie Nürnberg mit massenweisen Besuchströmen glänzen, bieten kleinere Städte und Gemeinden im 2026er Jahr eine intimmere Atmosphäre. Diese Adventsmärkte zeichnen sich durch authentische Handwerkskunst, regionale Kulinarik und historische Szenerien aus, die weit ab vom großen kommerziellen Trubel eine besondere Stimmung versprechen. Für Einheimische und Touristen bietet sich somit die Gelegenheit, die Vorweihnachtszeit in einer ruhigeren Umgebung zu erleben, ohne auf die klassische Festtagsatmosphäre verzichten zu müssen.

Historische Märkte mit jahrhundertealter Tradition

Der Historische Weihnachtsmarkt in Nürnberg gilt als einer der bedeutendsten und ältesten seiner Art in der Region. Er verwandelt den Altstädter Kirchenplatz von 2026 vom 23. November bis zum 24. Dezember in einen Ort der Tradition, wobei der Markt traditionell bereits am 23. Dezember schließt. Neben Glühwein, gebrannten Mandeln und Geschenkideen stehen hier Handwerkskunst und musikalische Unterhaltung im Mittelpunkt. Eine weitere historische Attraktion ist der Reiterlesmarkt, dessen Name auf eine germanische Sage über eine glückbringende Gestalt zurückgeht. Dieser Markt ist bis zum 23. Dezember 2026 täglich geöffnet, mit Ausnahme des Totensonntags am 22. November, an dem er geschlossen bleibt. Die Buden sind von Sonntag bis Donnerstag von 11 bis 19 Uhr und an den Wochenenden bis 20 Uhr für Besucher erreichbar.

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Spezielle Themen und Eintrittspreise im Detail

Fürth lockt mit dem 45. Mal der Ausstellung auf dem Waagplatz, die vom 4. Dezember bis zum 13. Dezember 2026 vom Altstadtverein Fürth ausgerichtet wird. In der Innenstadt von Forchmer steht ab dem 27. November bis Heiligabend ein kleiner Weihnachtsmarkt im Fokus, der winterliche Kulinarik und handgemachte Artikel präsentiert. Hier sind die Öffnungszeiten Montag bis Donnerstag von 12 bis 20 Uhr, Freitag und Samstag bis 21 Uhr sowie Sonntag von 12 bis 20 Uhr. Für Erwachsene beträgt der Eintrittspreis in Fürth zehn Euro, während Kinder einen Euro zahlen müssen. Im Gegensatz dazu bleibt der Eintritt in viele andere Märkte wie den am Stadtschloss kostenlos, was diese Familienangebote besonders attraktiv macht.

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Handwerk und regionale Produkte in der Oberpfalz

In der Oberpfalz setzt der Historische Weihnachtsmarkt auf eine intensive Verbindung von Kultur und Handwerk. Vom 26. November bis 23. Dezember öffnen die Buden ihre Türen, wobei die Öffnungszeiten von Montag bis Mittwoch von 16 bis 20 Uhr und an den Tagen Donnerstag und Freitag von 16 bis 21 Uhr erfolgen. Samstags ist der Markt von 13 bis 21 Uhr und sonntags von 13 bis 20 Uhr geöffnet. Besonderheiten sind hier eine offene Feuerstelle und ein stimmungsvolles Musikprogramm. Bürgermeister Thomas Peitz begrüßt zusammen mit dem Nikolaus und Knecht Ruprecht die Gäste, während die Stadtkapelle Spalt für musikalische Untermalung sorgt. Handwerker präsentieren getöpferte, geschnitzte und gedrechselte Arbeiten in den Gassen der Spalter Altstadt.

Familiäre Atmosphäre und Lichterspektakel

Das Wichernhaus verwandelt sich an den ersten drei Adventswochenenden, beginnend am 28. November 2026, in ein Lichtermeer. Der Innenhof bietet eine große Auswahl an Dekoration, Schmuckstücken, Wollprodukten und Leckereien. Samstagseinkäufe sind von 16 bis 21 Uhr möglich, Sonntage von 15 bis 20 Uhr. Am Stadtschloss stehen rund um die Buden Glühwein und Plätzchen bereit, während Feuerartistik, Stelzentheater und Gaukel für mittelalterliche Stimmung sorgen. Der Markt öffnet am zweiten und dritten Adventswochenende, vom 4. bis 6. Dezember und 11. bis 13. Dezember. Freitags und samstags ist von 15 bis 21 Uhr und sonntags von 14 bis 20 Uhr geöffnet. Am Heiligabend bieten die Märkte in Forchmer zwischen 9 und 13 Uhr eine letzte Chance für festliche Stimmung.