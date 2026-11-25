Alle Infos zu den Kölner Weihnachtsmärkten 2026: Öffnungszeiten, Adressen und Programme vom Dommarkt bis zum Hafenmarkt. Jetzt planen.

Die Adventszeit in Köln 2026 bietet Besuchern eine vielfältige Palette an traditionellen und modernen Weihnachtsmärkten. Von der historischen Atmosphäre rund um den Kölner Dom bis hin zur urbanen Kulisse im Hafen erstreckt sich das Angebot über mehrere Wochen bis in das neue Jahr hinein. Diese Übersicht fasst die wichtigsten Termine, Öffnungszeiten und besonderen Programme der beliebtesten Locations zusammen, um die Planung für Familien und Touristen zu erleichtern.

Kölner Dom und Ehrenfelder Markt

Der traditionelle Weihnachtsmarkt rund um den Kölner Dom öffnet am 16. November 2026 und läuft bis zum 23. Dezember 2026, einen Tag vor dem Heiligen Abend. Die Öffnungszeiten richten sich nach dem Wochentag: Sonntags bis mittwochs ist der Markt von 11 bis 21 Uhr geöffnet, donnerstags bis freitags bis 22 Uhr und samstags ebenfalls von 10 bis 22 Uhr. Am Totensonntag, dem 22. November 2026, bleibt der Markt aus Respekt geschlossen. Laut der Tourismusorganisation Köln locken ein feierlich geschmückter Tannenbaum, Kunsthandwerks-Stände und Leckereien Besucher an. Besonders empfehlenswert ist das Kinderprogramm, das dienstags bis donnerstags Kasperletheater, Kinderschminken und Theateraufführungen bietet.

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Ein weiterer klassischer Markt findet im Stadtgarten statt, dem ältesten Park der Stadt. Hier wechseln die Aussteller wöchentlich, was für Abwechslung sorgt. Der Markt im Stadtgarten startete am Freitag, dem 13. November 2026, und endet am Mittwoch, dem 23. Dezember 2026. Im Gegensatz dazu läuft der Nikolausdorf Markt vor der Hahnentorburg ebenfalls vom 16. November bis zum 23. Dezember 2026. Besonderheit hier: Getränke werden in thematisch passenden Nikolausstiefel-Tassen serviert.

Verlängerte Öffnungszeiten im Hafen und an St. Aposteln

Für Besucher, die auch nach den Weihnachtsfeiertagen im Adventsflüchtlingen verweilen möchten, bieten der Hafenmarkt und der Markt an St. Aposteln verlängerte Öffnungszeiten. Der Kölner Hafen-Weihnachtsmarkt startete bereits am Freitag, dem 13. November 2026, und endet erst am Sonntag, dem 3. Januar 2027. Die Öffnungszeiten im Hafen lauten: Montags bis donnerstags von 11 bis 21 Uhr, freitags und samstags von 11 bis 22 Uhr und sonntags von 11 bis 21 Uhr. Eine Ausnahme bildet der 15. November 2026 mit einer Öffnung von 13 bis 21 Uhr sowie der 22. November 2026 von 18 bis 21 Uhr. In der "SonnenscheinEtage" wartet zudem eine kostenlose Synthetik-Eisstockbahn auf Interessenten.

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Auch der Weihnachtsmarkt an St. Aposteln ist bis zum 30. Dezember 2026 geöffnet. Er startete am Montag, dem 16. November 2026, und bietet durch häufige musikalische Auftritte eine besondere weihnachtliche Atmosphäre. Mit diesen zwei Locations können Gäste den Advent in Köln auch in den ersten Dezembertagen des neuen Jahres noch intensiv erleben. Beide Märkte laden zur gemütlichen Verweilein bei Glühwein und regionalen Spezialitäten ein.

Stadtnahe Alternativen und spezielle Formate

Neben den großen Highlights gibt es im Kölner Umland und in den Stadtteilen weitere spannende Angebote. Der Wintermarkt am Club Bahnhof Ehrenfeld (CBE) wird zusammen mit der lokalen Community, Künstlern und Initiativen des CBE-Netzwerks organisiert. Er läuft vom Freitag, dem 13. November 2026, bis zum Mittwoch, dem 23. Dezember 2026. Hier treffen urbane Atmosphäre und Gemütlichkeit aufeinander, wobei die "Santa-Stage" kleine Programmpunkte bietet. Die Öffnungszeiten hier sind: Montags bis donnerstags von 16 bis 22 Uhr, freitags bis 23 Uhr, samstags von 14 bis 23 Uhr und sonntags von 14 bis 22 Uhr.

Ein weiterer Markt findet bei der ältesten Brauerei und Brennerei der Stadt statt. Der Wintermarkt dort läuft vom Freitag, dem 13. November, bis zum Sonntag, dem 20. Dezember 2026. Dort bieten regionale Aussteller saisonale Speisen und hausgemachte Glüh-Getränke. Für Kinder gibt es die "Kinder-Wichtel-Werkstatt". Der Markt HEAVENUE auf dem Friesenplatz rundet das Angebot ab. Auch dieser startet am 13. November 2026. Die genauen Enddaten und täglichen Uhrzeiten für den HEAVENUE-Markt sowie den Wintermarkt bei der Brauerei wurden in der vorliegenden Quelle nicht explizit mit Uhrzeiten hinterlegt, jedoch wird eine reichhaltige Auswahl an Kunsthandwerk und Kulinarik versprochen.