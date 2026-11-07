Weihnachtsmärkte Landkreis Günzburg 2026: Termine und Highlights

Alle Termine und Öffnungszeiten der Weihnachtsmärkte im Landkreis Günzburg für 2026. Von Kloster Wettenhausen bis Jettingen-Scheppach finden Sie die besten Adressen.

Der Landkreis Günzburg bietet im Jahr 2026 eine vielfältige Auswahl an traditionellen und modernen Weihnachtsmärkten. Die Veranstaltungsorte reichen von historischen Altstadtkulissen bis zu romantischen Schlossmauern. Jeder der zahlreichen Märkte in der Region bringt dabei eine eigene, unverwechselbare Atmosphäre mit. Besucher erwartet ein dichtes Programm, das jedes Wochenende einen Besuch wert ist.

Bereits Anfang November starten die ersten Feierlichkeiten in verschiedenen Gemeinden. Besonders der kleine Markt in einer ländlichen Umgebung lockt mit dekorativen Elementen und feiner Kost. Für die Anreise wird empfohlen, am Dorfladen oder an der Grundschule zu parken. Der Zugang zur Altvaterstraße ist dort am besten möglich. Die Öffnungszeiten erstrecken sich hier am Samstag, den 7. November, von 14 bis 20 Uhr.

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Tradition im Kloster und Gemeindehaus

Das Kloster Wettenhausen auf der Dossenberger Straße 46 präsentiert am 21. und 22. November seinen bekannten Adventsmarkt. Am Samstag, den 21. November, öffnen die Tore des Klosters und des Klosterhofs von 11 bis 22 Uhr. Am folgenden Sonntag, den 22. November, dauert die Veranstaltung von 11:30 bis 19 Uhr. Regionalen Anbietern wird hier Raum gegeben, um jahreszeitliche Produkte vorzustellen. Glühwein und kulinarische Köstlichkeiten runden das Angebot ab.

Auch die Kirchengemeinde Riedheim organisiert am Samstag, den 21. November, von 15 bis 18 Uhr einen Adventsmarkt am und um das Gemeindehaus. Geboten werden Adventskränze, selbstgebackene Leckereien und weihnachtliche Dekoration. Der Erlös dieses Marktes kommt dem Gemeindehaus zugute. Interessenten, die beim Kranzbinden mitwirken oder Material wie Buchs und Tanne beisteuern wollen, können sich an Inge Goldschmid oder Johanna Rodrian unter der Telefonnummer 08221/72207 wenden.

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Gemeinnützige Märkte und kulturelle Ereignisse

Die Seniorengemeinschaft veranstaltet ebenfalls einen Adventsmarkt im Kolpingsaal am Südlichen Burgfrieden. Der Verkaufserlös unterstützt vollständig hilfsbedürftige Seniorinnen und Senioren. Der Eintritt ist frei. Die Veranstaltung findet am Samstag, den 21. November, von 9 bis 18 Uhr und am Sonntag, den 22. November, von 9 bis 17 Uhr statt. Weitere Auskünfte erteilt Ulrich Pfluger unter der Telefonnummer 08221/5478 oder per E-Mail an ulrich.pfluger@web.de.

Der traditionelle Plätzlesmarkt in Krumbach verwandelt den Marktplatz am Sonntag, den 22. November, von 13 bis 17 Uhr in eine Vorweihnachtsmeile. Bei diesem Termin coincidiert die Veranstaltung oft mit einem verkaufsoffenen Sonntag. Besucher können dort Gebäck, Punsch und musikalische Darbietungen genießen. Der Markt bietet eine spezielle Plattform für regionale Bäcker und Händler.

Neue Standorte und umfangreiche Programme

Aufgrund von Baumaßnahmen auf dem Josefsplatz verlegt eine Veranstaltung ihren Standort. Am Samstag, den 21. November, und am Sonntag, den 22. November, findet der Markt jeweils von 11 bis 19 Uhr auf der Dominikus-Ringeisen-Straße statt. Der Bereich liegt zwischen der Klostergärtnerei und der WfbM St. Simpert. Das Programm beinhaltet Nikolausbesuche und Ponyreiten für die kleineren Gäste.

Der Rettenbacher Gemeindehallenplatz verwandelt sich ab Ende November in einen adventlichen Treffpunkt. Der Markt findet über vier Tage statt. Der Start ist am Donnerstag, den 26. November, von 17 bis 21 Uhr in der Postgasse. Am Freitag, den 27. November, und am Samstag, den 28. November, gilt ebenfalls die Uhrzeit von 17 bis 21 Uhr. Am Sonntag, den 29. November, endet die Veranstaltung von 16 bis 20 Uhr. Kreative Aussteller bieten handgefertigte Unikate an.

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Die Verwaltung von Jettingen-Scheppach organisiert den Weihnachtsmarkt auf dem Partnerschaftsplatz vor dem Rathaus. Am Samstag, den 28. November, startet das Event ab 12 Uhr. Das Motto lautet "Kunst & Kulinarisches". Regionale Produkte stehen dabei im Mittelpunkt. Ein wichtiger logistischer Hinweis für Besucher: Der Parkplatz befindet sich dieses Jahr an den Mooswaldseen. Der Hof ist in etwa zehn bis 15 Minuten zu Fuß oder per Shuttleservice erreichbar.