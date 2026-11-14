Weihnachtsmärkte Landkreis Neuburg-Schrobenhausen 2026: Termine und Highlights

Entdecken Sie alle Weihnachtsmärkte im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen 2026. Öffnungszeiten, Standorte und kulturelle Highlights von der Eisarena bis zur Schlossweihnacht.

Der Landkreis Neuburg-Schrobenhausen stellt im Jahr 2026 ein umfangreiches Programm für die vorweihnachtliche Zeit zusammen. Zahlreiche Gemeinden bieten unterschiedliche Formate, die von traditionellen Handwerksständen bis hin zu sportlichen Aktivitäten reichen.

Eisarena und zentrale Pyramide auf dem Schrannenplatz

Auf dem Schrannenplatz wird die zentrale Weihnachtspyramide errichtet. Parallel dazu steht die kostenlose Eisarena für Besucher aller Altersgruppen offen. Schlittschuhe stehen gegen eine geringe Gebühr zur Verfügung.

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Die Eisarena ist bis zum 23. Dezember geöffnet. Montags bis mittwochs findet das Eislaufen von 14 bis 19 Uhr statt. Donnerstags und freitags verlängern sich die Zeiten auf 14 bis 20 Uhr. Am Wochenende sind die Bahnen von 12 bis 20 Uhr für die Öffentlichkeit zugänglich.

Christkindlmarkt und Schlossweihnacht in Neuburg

Am Karlsplatz vor dem Rathaus in der Neuburger Altstadt sorgt der Christkindlmarkt für weihnachtliche Gemütlichkeit. Dies findet jeweils am zweiten und dritten Adventswochenende statt. Angeboten werden heiße Schupfnudeln, Lebkuchen und Glühwein.

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Der Markt in der Altstadt ist freitags von 16 bis 21 Uhr geöffnet. Samstags beginnt der Besuch um 15 Uhr und endet um 21 Uhr. Sonntags läuft der Markt von 13 bis 20 Uhr. Im historischen Ambiente können Besucher die Atmosphäre genießen.

Parallel dazu organisiert der Verkehrsverein Neuburg die Neuburger Schlossweihnacht. Diese findet ebenfalls am zweiten und dritten Advent statt. Im Nordflügel sowie in der Großen und Kleinen Dürnitz präsentieren Kunsthandwerker ihre Waren.

Besucher können dabei dem Handwerk bei der Arbeit zusehen. Kulinarisch stehen Schinkenschlawuzen, Baumkuchen und Glühwein bereit. Die Öffnungszeiten entsprechen denen des Marktes am Karlsplatz. Freitags von 16 bis 21 Uhr, samstags von 15 bis 21 Uhr und sonntags von 13 bis 20 Uhr.

Weihnachtliches Angebot am Bootshaus und in Karlshuld

Am Bootshaus öffnet im Jahr 2026 eine weitere weihnachtliche Einrichtung. Die Eröffnung ist am 26. November um 17 Uhr. Bei ausgelassener Stimmung und Après-Ski-Hits werden Getränke ausgeschenkt.

Die Wichtelhütte hat in der gesamten Weihnachtszeit spezielle Öffnungszeiten. Montags bis mittwochs ist sie von 17 bis 21 Uhr geöffnet. Donnerstags endet der Besuch erst um 22 Uhr. Freitags dauert der Besuch bis 22.30 Uhr.

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Am Wochenende sind samstags von 10 bis 22.30 Uhr und sonntags von 14 bis 20.30 Uhr geöffnet. Sogar an Heiligabend ist die Hütte von 10 bis 14 Uhr für Gäste da. Neben dem Bootshaus gibt es weitere Märkte im Landkreis.

Veranstaltungen in Karlshuld, Unterhausen und Straß

Der Verein "Kultur Karlshuld" organisiert vom 4. bis 6. Dezember einen Weihnachtsmarkt. Dieser findet auf dem ehemaligen Moorversuchsgut in Karlshuld statt. Neben kulinarischen Spezialitäten gibt es musikalisches Programm.

Ein Highlight ist die geplante Feuershow. Am 6. Dezember erwartet um 16 Uhr der Nikolaus die Gäste. Der Markt ist freitags von 17 bis 21 Uhr geöffnet. Samstags von 16 bis 21 Uhr und sonntags von 15 bis 20 Uhr.

Im Unterhauser Markt gab es beim ersten Adventswochenende bereits Alpakas zu sehen. Auch hier finden sich schöne Stände und eine besinnliche Atmosphäre. Die soziale Unterstützung durch den Erlös bleibt ein zentrales Anliegen.

Am 5. und 6. Dezember verwandelt sich der Straßer Schlosspark in ein kleines Weihnachtsdorf. Alphornbläser und regionale Kunsthandwerker sorgen für Stimmung. Der Nikolaus ist ebenfalls anwesend. Der Markt ist samstags von 15 bis 21 Uhr und sonntags von 11 bis 20 Uhr geöffnet.