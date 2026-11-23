Knapp einen Monat vor Heiligabend sind im Bergischen Land die Weihnachtsmärkte aufgebaut. Auch Wunschbäume weit verbreitet.

Knapp einen Monat vor Heiligabend sind im Bergischen Land die Weihnachtsmärkte aufgebaut. In Wermelskirchen ist seit heute auch der große Mammutbaum mit Lichterketten geschmückt. Eine hundert Jahre alte Tradition.

Außerdem stehen in vielen Rathäusern Weihnachts-Wunschbäume.. Sonst kämen keine Lichterketten an den fast 30 Meter hohen Riesen-Mammutbaum. Er gilt als einer der größten Natur-Weihnachtsbäume in Deutschland. Für André Frowein ist das Routine.

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Schon seit vielen Jahren schmückt er den Baum zusammen mit der Wermelskirchener Feuerwehr. Am Ende hängen etwa 1.500 Lampen in dem Baum.

"Wir kommen als Familie in der Weihnachtszeit oft hier zu unserem Weihnachtsbaum. Für uns gehört das einfach dazu, das ist Heimat. Dieser Baum strahlt einfach Ruhe und Frieden aus.

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"Für manche Wermelskirchener ist das eine Art Startschuss: Wenn der Baum, der als Naturdenkmal eingetragen ist, leuchtet, geht die Vorweihnachtszeit los. Natalia Gordeev macht gerade ihre Einkäufe, bleibt aber am Fuß des riesigen Baumes stehen und macht ein paar Fotos von den Arbeiten.

"Wir kommen vor Weihnachten oft zum Spaziergang hier vorbei und schauen uns den leuchtenden Baum an. Das ist wie ein Märchen, einfach wunderschön.

"Auch im Wermelskirchener Rathaus steht ein Weihnachtsbaum, mit ganz besonderem Schmuck. Es sind Wunschzettel von Menschen, die sich nicht viel leisten können. Wer mitmachen möchte, der nimmt einen der Zettel und erfüllt einen ganz speziellen Weihnachtswunsch. Eine Aktion, die es mittlerweile in vielen Rathäusern im Bergischen Land gibt.

In Burscheid hat die Tafel viele Wünsche gesammelt, auch dort steht ein Wunschbaum im Rathaus. Dort konnten Kinder und Jugendliche und Senioren ihre Wünsche hinterlassen. Die erste Vorsitzende der Burscheider Tafel, Andrea Bach-Köhne, liest mit Interesse einige der Wünsche, die auf den Karten am Baum stehen.

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"Es gibt Kunden der Tafel, die schreiben uns an und sagen, sie könnten ihren Kindern sonst keinen Wunsch erfüllen. Und ich finde es traurig, dass ein Kind vielleicht an Weihnachten kein Geschenk hat, wo andere im Überfluss leben.

"In Wermelskirchen hat André Frowein mit den Feuerwehrleuten schon mehr als die Hälfte der langen Lichterketten ganz oben in der Spitze des Mammutbaums verankert. Die nötigen elektrischen Anschlüsse liegen schon seit Jahren im Boden um den Baum. Der nötige Strom für die vielen Lichter ist also schnell verfügbar. In den nächsten vier Wochen soll der leuchtende Baum für eine schöne Weihnachtsstimmung in Wermelskirchen sorgen, ebenso wie hoffentlich auch die vielen Wunschbäume im Bergischen Land. Führerschein vermutlich weg nach einem Tag