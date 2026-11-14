Weihnachtspaket-Sammelaktion Potsdam für ukrainische Kinder

Potsdamer können bis zum 15. Dezember Weihnachtspakete für ukrainische Kinder spenden. Die Ukraine-Hilfe Berlin transportiert die Geschenke direkt nach Kyjiw und Riwne.

Kinder in der Ukraine stehen am kommenden Weihnachtsfest zum fünften Mal im Kontext des anhaltenden Krieges. Um zumindest in einigen Herzen Freude zu wecken, rufen Bewohner von Potsdam dazu auf, im laufenden Jahr wieder Weihnachtspakete zusammenzustellen und zu versenden. Die Initiative nutzt die Vorweihnachtszeit, um konkrete materielle Unterstützung in die Kriegsregionen zu bringen.

Beinhalt und Sammelstellen in der Stadt

Jeder Teilnehmer benötigt zunächst einen stabilen Schuhkarton, der mit verschiedenen Gaben gefüllt wird. In die Packstücke gehören kleine Spielsachen, Kuscheltiere, Süßigkeiten sowie schulische und hygienische Artikel. Ein persönlicher Weihnachtsgruß ist ausdrücklich erwünscht, um den Kindern emotionale Nähe zu vermitteln.

Also read Potsdam baut Taskforce Integration auf wegen Jugendgewalt

Die Kartons müssen deutlich mit Geschlecht und Altersgruppe der Beschenkten markiert sein. Wichtig ist zudem, dass die Kartons nicht zugeklebt werden, um sie bei der Inspektion durchsuchen zu können. Die Übergabe der Spenden erfolgt an zwei spezifischen Orten in Potsdam.

Die erste Sammelstelle befindet sich im Freiland in der Friedrich-Engels-Straße 22. Die zweite Annahmestelle wird von der Stadtteilinitiative Bornstedt betrieben und ist in der Jochen-Klepper-Straße 7a untergebracht. Bis zum 15. Dezember können die Pakete dort abgegeben werden.

Advertisement

Reichweite und Logistik der Ukraine-Hilfe Berlin

Ziel der Aktion ist es, rund 1000 Kindern in Waisenhäusern, Kinderheimen und benachteiligten Familien eine Freude zu bereiten. Die Ukraine-Hilfe Berlin übernimmt den direkten Transport der Geschenke. Die Lieferungen erreichen Empfänger in den ukrainischen Regionen Kyjiw und Riwne.

Der Verein kommuniziert, dass die Logistik sicherstellt, dass die Pakete dort ankommen, wo die Nöte der Kinder am größten sind. Durch die gezielte Ansprache bestimmter Regionen kann die Hilfe effektiv dort eingesetzt werden, wo sie am dringendsten benötigt wird.

Finanzielle Unterstützung und Bankverbindung

Falls keine Zeit oder Möglichkeiten bestehen, ein Paket selbst zu packen, kann die Aktion finanziell unterstützt werden. Mit den gespendeten Mitteln beschafft der Verein weitere Geschenke und deckt die Kosten für den Transport in die Ukraine. Dies stellt sicher, dass auch Kinder erreicht werden, für die keine physischen Pakete versendet werden.

Die Spenden können an das Konto des PUSH-UA Potsdam Ukraine Soziokultureller Hub e. V. überwiesen werden. Die IBAN lautet DE11 1605 0000 1000 0323 33 und der BIC ist WELADED1PMB. Als Verwendungszweck ist die Spende für Weihnachtsgeschenke für Kinder zu vermerken, um die Zuordnung zu gewährleisten.