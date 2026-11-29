Seit 40 Jahren werden im unterfränkischen Himmelstadt Kinderträume wahr: Bis zu 80.000 Briefe und Wunschzettel aus aller Welt kommen dort jedes Jahr im einzigen bayerischen Weihnachtspostamt an – und eine Antwort vom Christkind fast immer zurück.

Sortieren, öffnen, lesen. Für rund 40 freiwillige Helferinnen und Helfer ist das jedes Jahr Standard. Denn jeder Brief hat eine Antwort vom Christkind verdient. Das Weihnachtspostamt in Himmelstadt im unterfränkischen Landkreis Main-Spessart erreichen jedes Jahr bis zu 80.000 Briefe aus 37 Ländern.

Seit 1986 gibt es das Weihnachtspostamt in Himmelstadt. Die Adresse "An das Christkind, Kirchplatz 3, 97267 Himmelstadt" ist weltberühmt. Australien, Asien, Europa, USA: Von überall schreiben Kinder und Erwachsene an das Christkind. Dolmetscher brauche es dennoch nur selten, erklärt Leiterin Rosemarie Schotte.

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"Die meisten schreiben auf Deutsch oder Englisch, haben selbst mal in Deutschland gewohnt oder Deutsch als Fremdsprache gelernt". Seit 1994 leitet sie das Amt, nachdem sie 1993 das erste Mal als Helferin mit dabei war. Schotte erzählt gerne von einem unvergesslichen Weihnachten in ihrer Kindheit, bei dem es nur ein paar Lebensmittel als Geschenke gab, sie sich aber lebhaft an den Geruch der Mandarinen erinnern könne.