In Himmelstadt treffen Wunschzettel aus aller Welt ein. Nicht jedes Kind wünscht sich Materielles. Wer auf Post vom Christkind hoffen kann.

Am ersten Adventssonntag hat die bayerische Weihnachtspostfiliale in Himmelstadt feierlich ihre Türen geöffnet. - In Himmelstadt treffen Wunschzettel aus aller Welt ein. Nicht jedes Kind wünscht sich Materielles.

Wer auf Post vom Christkind hoffen kann. Die fleißigen Helfer des Christkindes sind nun wieder für alle großen und kleinen Wünsche im Weihnachtspostamt im unterfränkischen Himmelstadt da. Wer also genau weiß, was Heiligabend unter dem Tannenbaum liegen soll, kann seinen Wunschzettel fortan persönlich in der himmlischen Postfiliale vorbeibringen. Bis zum Jahresende werden insgesamt bis zu 80.000 Briefe in dem kleinen Dorf im Landkreis Main-Spessart eintrudeln - mit Wünschen rund um Spielsachen, Zeit für die Familie oder Gesundheit.

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Zur offiziellen Eröffnung am Sonntag gab es nach Angaben einer Sprecherin der DHL Group bereits 5.000 Briefe, die angekommen waren. In der weihnachtlichen Poststelle im Rathaus der kleinen Gemeinde arbeiten in der Vorweihnachtszeit bis zu 40 ehrenamtliche Helfer des Christkindes. Schon tausende Wunschzettel sind heuer dort eingetrudelt - mehrere Zehntausend werden es bis Ende Dezember wohl werden. Sie kommen aus der ganzen Welt, auch Erwachsene schreiben.