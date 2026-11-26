Wer noch nach stimmungsvoller Außendekoration für die Weihnachtszeit sucht, sollte jetzt bei Tchibo vorbeischauen.

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, was einem Rabatt von 20 Prozent entspricht. Der Stern richtet sich an alle, die eine wetterfeste Weihnachtsbeleuchtung für den Außenbereich suchen, und bringt 200 LEDs, eine Timer-Funktion und fünf Meter Zuleitung mit (und ist fünf Zentimeter tief – kompakt genug für Balkone, aber groß genug, um auch im Garten sichtbar zu sein. Die Schutzklasse IPx4 bedeutet, dass der Stern gegen Spritzwasser geschützt ist. Regen und Schnee sollten ihm also nichts ausmachen.und nach 18 Stunden wieder ein.

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Das spart Energie und erspart euch das manuelle Ein- und Ausschalten. Die fünf Meter lange Zuleitung bietet Flexibilität bei der Platzierung, ihr müsst den Stern also nicht direkt neben einer Steckdose aufstellen. Der Netzadapter ist im Lieferumfang enthalten. Das Produkt überzeugt auch die Käuferschaft: Auf Tchibo.de kommt es. 75 von 97 Käufern würden den Artikel weiterempfehlen.