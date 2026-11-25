Im Ingolstädter Outlet-Center ist die Vorweihnachtszeit bereits angebrochen. Neben festlicher Dekoration wie Heißluftballon und Lichterketten locken viele Geschäfte mit Rabatten von 20 bis 70 Prozent, was Besucher aus der Region anzieht.

. Und in der Tat: Zahlreiche Menschen bummeln mit Tüten in der Hand durch das Outlet im Ingolstädter Nordosten. Sie sind aber nicht nur zum Einkaufen gekommen.

Denn schon Anfang Dezember wurde das Shopping-Dorf in Weihnachtsdeko getaucht. Was geboten ist. Kinder setzen sich in einen Rentierschlitten und ihre Eltern schießen zur Erinnerung mit dem Handy ein Foto. Andere bestaunen den riesigen weißen Heißluftballon, der den zentralen Eingang schmückt.

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Auf seiner Oberfläche ist eine romantische Papierinterpretation des Village zu sehen, gestaltet von der Münchner Künstlerin Anja Shahinniya. Alle paar Meter stehen kleine Tannenbäume mit Lichterketten und in den Schaufenstern der Boutiquen liegen übergroße Geschenke. Während die Christkindlmärkte in der Region noch nicht einmal aufgebaut sind, ist im Ingolstadt Village die Vorweihnachtszeit längst angebrochen. Ein junges Pärchen ist extra aus Straubing hergefahren.

Auch voriges Jahr waren Jonas und Carina um diese Jahreszeit im Ingolstädter Outlet, erzählen sie. Ihnen gefällt die weihnachtliche Dekoration und die festliche Stimmung. Carina hat für ihre Mutter eint.

„Die Marken haben gute Rabatte“, sagt die Straubingerin. Ihr Freund Jonas nickt zustimmend. Schaut man sich um, fallen die Rabattaktionen sofort ins Auge: 20 bis 30 Prozent kündigen viele Geschäfte auf Schildern in den Schaufenstern an, teilweise ist auch bis 70 Prozent zu lesen. Zwei Mädchen sitzen auf einer Bank.

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Ihre Einkaufstüten stehen vor Ihnen.

„Ich liebe die schöne Weihnachtsstimmung hier“, sagt Lana. Sie und ihre Freundin Alexia kommen aus München. Wie sie gut gelaunt erzählen, haben sie sich Schuhe und einen Pullover gekauft. Und Jacken von Ralph Lauren, betont Lana.

Ralph Lauren ist überhaupt auf vielen der Tüten, die die Menschen im Village mit sich herumtragen, zu lesen. Ebenso Levi’s. Ein Mann aus der Oberpfalz sagt, er sei mit seiner Familie da. Sie hätten vor allem Klamotten und Kosmetika eingekauft, auf Weihnachtsgeschenke hätten sie es noch nicht abgesehen.

Ein Rentierschlitten erwartet die Besucher des Ingolstadt Village. Besonders viel los ist an diesem Nachmittag im Adidas-Shop, bei Rituals und bei Lindt. In dem Schokoladengeschäft drängt sich die Kundschaft. Gekauft werden Adventskalender, aber auch nicht saisonale Produkte der beliebten Schoko-Marke.

Lindt war schon von Beginn an im Ingolstadt Village vertreten, ist aber 2025 in neue Räume umgezogen. Vor ein paar Wochen hat der Schweizer Schokoladenhersteller allerdings Konkurrenz bekommen: Dier. Er ist nicht so stark frequentiert wie Lindt – entweder, weil die Marke bei den Einkaufenden nicht so bekannt ist oder weil die Preise abschrecken. Venchi ist noch einmal teurer als Lindt.

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Die Mitarbeiter buhlen fleißig um Kundschaft. Wie eine Schatztruhe hält ein Mann eine Schachtel mit Probier-Stücken in der Hand und verteilt Schokolade an die Menschen, die sich im Geschäft umsehen. Eis gibt es dort ebenfalls. Und obwohl es draußen kalt ist, wandern immer wieder Waffeltüten mit zwei oder mehr Kugeln über die Ladentheke.

Foto: Dorothee PfaffelFoto: Dorothee Pfaffel Die meisten Menschen scheinen es an diesem Tag dann aber doch eher auf ein heißes Getränk abgesehen zu haben: Die Schlange in einem der wenigen Cafés reicht von der Theke bis zur Ladentür. An den Häuschen zwischen den Geschäften, die mit ihrer Optik an einen Weihnachtsmarkt erinnern und bei denen gebrannte Mandeln oder Currywürste angeboten werden, gönnen sich die Leute eine Stärkung.

In der historischen Hahnenkamm-Gondel aus den 1960er-Jahren, die für die Winterzeit aufgestellt wurde, sitzt an diesem Tag niemand. In den nächsten Wochen ist im Ingolstadt Village noch mehr Weihnachtliches geboten: Von 16. November bis 5. Januar öffnet die Lindt Weihnachtswelt als Pop-up-Store.

Am letzten Tag wird von 12 bis 19 Uhr ein Lindt-Chocolatier vor Ort sein. Am 17. und 18. November findet eine Trunk Show von Clutch und Macarons mit Designer Second Hand Taschen statt. Der 19. bis 21.

November steht im Zeichen der Gschwantler Trunk Show mit dem Kitzbüheler High-Fashion-Concept-Store. Am 2. und 3. Dezember dreht sich alles um Vintage-Uhren, Schmuck und besondere Klassiker beim Reygers Luxury Vintage Gifting. Rentierschlitten und Rabatte: Bilder aus der Vorweihnachtszeit im Ingolstadt VillageEin illuminierter Heißluftballon, eine Gondel aus Kitzbühel und festlich dekorierte Schaufenster – das Ingolstadt Village bietet in der Vorweihnachtszeit nicht nur was für den Geldbeutel, sondern auch fürs Auge.

Impressionen aus dem Outlet. Außerdem gibt es ab Dezember die Aktion: „Letters to Santa“. Das heißt, Kinder können ihre Weihnachtswünsche und Briefe an Santa Claus abgeben. Für jeden Brief wird ein Euro an „Women for Women International“ – eine gemeinnützige, humanitäre Organisation, die Frauen und Mädchen in Kriegs- und Krisengebieten beim Wiederaufbau ihres Lebens unterstützt – gespendet.