Weihnachtssüßigkeiten 2026: Eigenmarken sinken um 21,4 Prozent

Preise für Weihnachtschokolade sinken 2026 deutlich. Eigenmarken sind 21,4 Prozent günstiger. Markenprodukte wie Milka und Kinder bleiben teuer. Details zur Preisanalyse.

Die Preise für festliche Süßigkeiten im deutschen Einzelhandel entwickeln sich im Dezember 2026 unterschiedlich. Während die Kosten für Eigenmarken -Schokolade deutlich fallen, bleiben Markenprodukte stabil oder steigen leicht an. Diese Entwicklung zeigt eine aktuelle Erhebung des Unternehmens MarkenDetektive auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur. Die Analyse deckt ein breites Spektrum traditioneller Weihnachtsartikel ab, darunter Lebkuchenherzen, Dominosteine und Schoko-Figuren.

Preisanalyse und Marktdaten im Vergleich

Die Erhebung der Einkaufs-App MarkenDetektive basiert auf den durchschnittlichen Regalpreisen von sechzehn verschiedenen Weihnachtsartikeln. Verglichen wurden die Kosten bei den vier größten deutschen Lebensmittelhändlern Rewe, Edeka, Aldi und Lidl. Sonderangebote oder zeitlich begrenzte Aktionen wurden in dieser Untersuchung nicht berücksichtigt, um eine faire Basis für den Vergleich zu schaffen. Die Ergebnisse zeigen klare Tendenzen auf, die sich von den Vorjahren unterscheiden.

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Im Durchschnitt kosten die untersuchten Produkte der Eigenmarken im Jahr 2026 rund 21,4 Prozent weniger als im Vorjahr. In Einzelfällen betragen die Ersparnisse sogar bis zu 41 Prozent. Ein markantes Beispiel ist der 110 Gramm schwere Schoko-Weihnachtsmann einer Eigenmarke. Sein Preis sinkt von 1,69 Euro im Vorjahr auf nunmehr 0,99 Euro. Auch andere klassische Artikel wie Dominosteine, gefüllte Lebkuchenherzen und Schoko-Lebkuchen verbilligen sich deutlich.

Expertenmeinung zur Kakaomarktlage

Experten führen die sinkenden Preise bei den Eigenmarken primär auf eine entspannte Lage im globalen Kakaomarkt zurück. In jüngster Zeit wurden wieder größere Mengen Kakao exportiert, was den Angebotsdruck reduziert hat. Diese Entwicklung ermöglicht es den Handelsketten, die Kosten weiter nach unten zu korrigieren. Regional und in von Kaufleuten geführten Märkten können die Preise jedoch von den ermittelten Durchschnittswerten abweichen.

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Bei den bekannten Markenprodukten verhalten sich die Preise unterschiedlich, bleiben aber im Schnitt nahezu gleich. Einige Hersteller haben ihre Preise erhöht, während andere sie gesenkt haben. Die 90 Gramm schwere Milka-Weihnachtsfigur von der Marke Milka kletterte von 2,99 Euro auf 3,29 Euro. Das Pendant von Kinder-Schokolade wurde um 30 Cent teurer, die Variante von Duplo um 10 Cent.

Gegenbeispiele bei den Markenartikeln

Nicht alle Markenprodukte wurden teurer oder blieben stabil. Die Lindt-Weihnachtsmänner sind im aktuellen Jahr billiger geworden. Die 70-Gramm-Variante kostet nun 3,49 Euro und ist damit 50 Cent günstiger als im Vorjahr. Dennoch zeigt der reine Packungspreis nicht immer die gesamte Preiswürdigkeit eines Produkts. Die Gewichtsangaben variieren zwischen den Herstellern erheblich, was direkte Vergleiche erschwert.

Patrick Sieber, Geschäftsführer von MarkenDetektive, weist darauf hin, dass nur auf den Packungspreis zu achten irreführend sein kann. Wer nur auf den Packungspreis schaut, übersieht die eigentlichen Unterschiede in der Mengenrelation. Pro Kilo kostet ein Marken-Weihnachtsmann bis zu fünfeinhalbmal so viel wie die Eigenmarke. Diese Diskrepanz zwischen Marken- und Hausmarke bleibt trotz sinkender Eigenmarkenpreise erhalten.

Langer Preistrend und historische Einordnung

Trotz der aktuellen Senkungen liegen die Preise für viele Weihnachtsprodukte immer noch deutlich höher als noch vor einigen Jahren. Viele Produkte kosten im Vergleich zum Jahr 2022 nach wie vor mehr. Der Schoko-Lolly einer Eigenmarke wird im Jahr 2026 rund ein Drittel günstiger sein als im Vorjahr. Der Preis sinkt von 2,49 Euro auf 1,69 Euro.

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Dennoch muss man realistisch bleiben: Dieser Artikel kostet im Jahr 2026 noch 42 Prozent mehr als im Jahr 2022. Die preisdämpfenden Effekte durch den Kakaomarkt haben also nicht ausgereicht, um die Inflation der letzten Jahre vollständig zu kompensieren. Verbraucher können sich über günstigere Eigenmarken freuen, müssen aber weiterhin mit höheren Grundkosten als noch vor vier Jahren rechnen.