Weihnachtstal Mühltal: 20. Jubiläum des längsten Weihnachtsmarkts

Das 20. Weihnachtstal in Mühltal Thüringen vom 12. bis 13. Dezember 2026 bietet 9 Mühlen, Lichterparaden und eine Atmosphäre zum Wandern. Eintrittspreis und Infos.

Vom 12. bis 13. Dezember 2026 verwandelt sich das Mühltal in Thüringen für das 20. Mal in ein außergewöhnliches Weihnachtsparadies. Dieses Event markiert das Jubiläum des vermutlich längsten Weihnachtsmarkts in Deutschland, der speziell für Ausdauernde konzipiert ist. Besucher sollten Wanderschuhe einplanen, da der Weg von der ersten bis zur letzten Station weit ist und nur durch zügiges Gehen bewältigt werden kann.

Neun Mühlen und Festmotto

Das Herzstück des Programms sind neun historische Mühlen, die den Besucher durch das Tal führen. Jede dieser Mühlen steht unter einem individuellen Motto und ist festlich dekoriert. Zwischen den Stationen gibt es zahlreiche Buden, die kulinarische Verpflegung bieten. Der Weg zwischen den Mühlen ist als winterlicher Spaziergang durch die natürliche Landschaft gestaltet.

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Lichter und kulturelle Inszenierung

Die Atmosphäre wird durch spezielle Lichtinstallationen und einen Zauberwald intensiviert. Musiker spielen Klaviere im Freien, während Märchenfiguren und Musikanten in einer Parade von Station zu Station ziehen. Die Fackeln, die an verschiedenen Punkten ausgegeben werden, tragen maßgeblich zur festlichen Stimmung bei. Selbst mitgebrachte Laternen oder Lichterketten an Kinderwagen verstärken den Eindruck.

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Eintrittspreise und Zugang

Der Eintritt für Erwachsene beträgt zwölf Euro, während Kinder bis zu einer Körpergröße von 1,20 Meter freien Zugang erhalten. Parkplätze sind offiziell ausgewiesen, ein Shuttleverkehr bringt die Gäste zu den Taleingängen. Die Anreise per Auto ist möglich, erfordert aber die Nutzung dieser Infrastruktur für den weiteren Weg zu Fuß.