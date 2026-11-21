Vermeiden Sie Last-Minute-Stress in den Supermärkten. Erfahren Sie, welche Grundnahrungsmittel wie Butter und Mehl sowie spezielle Festtagslebensmittel jetzt auf Ihre Einkaufsliste gehören, um die Feiertage entspannt zu genießen.

Die Adventszeit naht und damit die höchste Einkaufsphase des Jahres. Supermärkte drohen schnell voll zu laufen, Kassenlangen werden länger und die Regale können sich bei beliebten Produkten schneller leeren, als man erwartet. Um den stressigen letzten Moment vor dem Fest zu umgehen, ist es ratsam, den Vorratsschrank jetzt zu überprüfen und fehlende Basics rechtzeitig aufzufüllen.

Grundnahrungsmittel für Küche und Backtisch

Butter steht ganz oben auf der Prioritätenliste für das Winterhalbjahr. Das Streichfett ist im Dezember unverzichtbar, denn es kommt beim Backen, Kochen und Anbraten täglich zum Einsatz. Ob morgens auf dem Brötchen oder als Zutat im Hauptgericht, der Verbrauch steigt in dieser Zeit deutlich an. Wer statt Butter bevorzugt Öl verwendet, sollte ebenfalls einen größeren Vorrat einplanen. Beide Fette lassen sich gut lagern, wobei sich Butter besonders gut einfrieren lässt, um sie über die Feiertage hinaus haltbar zu machen.

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Ähnlich verhält es sich mit Mehl. Es gehört zu den absoluten Weihnachtsklassikern, da in der Adventszeit häufiger gebacken wird. Ob Plätzchen, Lebkuchen oder Kuchen, der Bedarf an Mehl ist hoch und kann sich schnell in Grenzen halten. Ein Blick in die Vorratsdosen ist daher dringend geraten, um Enttäuschungen bei der Planung des Weihnachtsgebäcks vorzubeugen.

Konserven und lange haltbare Beilagen

Neben den frischen Grundzutaten sind Konserven eine praktische Ergänzung für den Notfall. Besonders Rotkohl ist kurz vor dem Fest oft schnell vergriffen, da er zum traditionellen Weihnachtsessen vieler Familien gehört. Aber auch Erbsen, Möhren, Linsen und Bohnen im Glas oder der Dose sind wertvoll. Sie dienen als schnelle Beilage, wenn man keine Zeit hat, frisches Gemüse zu kochen, oder als Zutat für Suppen und Eintöpfe.

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Für das Festessen selbst sind Kartoffeln in vielen Haushalten unverzichtbar. Wer keine großen Mengen auf Vorrat hat, sollte hier ggf. nachkaufen. Für die Tage nach dem 25. Dezember bringen Nudeln oder Reis Abwechslung auf den Teller. Beide Produkte sind lange haltbar, vielseitig verarbeitbar und bei Kindern besonders beliebt. Eine Extrapackung kann sich lohnen, um den Küchenstress an den Feiertagen zu minimieren.

Süßigkeiten und Getränke für Gäste

Schokolade, Gummibärchen und anderes Naschwerk sind schnell auf dem Tisch, wenn Besuch kommt oder Kinder mitfeiern. Laut Statista standen im Vorfeld vor allem Schoko-Weihnachtsmänner, Lebkuchen, Spekulatius und Dominosteine hoch im Kurs. Ein gut gefüllter Vorratsschrank sorgt hier dafür, dass keine Überraschungen aufkommen und alle Gäste verwöhnt werden können.

Auch beim Trinken sollte man nicht in der letzten Minute nachkaufen. Kaffee wird beim Weihnachtsfrühstück, nach dem Essen oder am Nachmittag benötigt. Wer Gäste erwartet, sollte daher mehr Kaffee einlagern. Wer Alkohol serviert, kann auch Wein oder Sekt frühzeitig besorgen, um den letzten Einkaufsgang vor dem Fest zu umgehen. Ein Check von Kühlschrank, Gefrierfach und Vorratsschrank vor dem Einkauf hilft, den Überblick zu behalten und nur das zu kaufen, was wirklich fehlt.