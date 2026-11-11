Der historische Schmalspurbahnverkehr von Freital-Hainsberg nach Kipsdorf verwandelt sich zum ersten Mal im Advent in einen durchgehend befahrbaren Weihnachtsmarkt mit Themenhintergründen, Live‑Musik und Kinder‑Abenteuern.

Am ersten Adventswochenende wird die 144 Jahre alte Weißeritztalbahn zum größten zugzugweisenden Weihnachtsmarkt Deutschlands. Die Schmalspurbahn fährt zwischen Freital‑Hainsberg und Kipsdorf über 26,3 Kilometer und hält an elf thematisch gestalteten Bahnhöfen, die mit erzgebirgischen Traditionen verknüpft sind.

Verwandlung der Bahn in Themenbahnhöfe

Claudia Brödner vom Tourismusverband Erzgebirge e. V. erklärte BILD, dass anstelle eines zentralen Weihnachtsmarktes jede Station zur eigenen Themenbahnhof‑Oase wird. Somit entsteht der erste komplett befahrbare Weihnachtsmarkt in Deutschland. In jedem Themenhafen präsentieren sich lokale Handwerkskunst, Kunstwerke des Malers Peter König und eine Ausstellung zur Baugeschichte der Talsperre Malter.

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Die angrenzende Strecke beherbergt zudem eine Modelleisenbahn sowie kreative Bastelangebote für Kinder. Auf dem Dorfplatz laden die Lichterfest‑Aktionen, ein großer Lichterbogen am Samstagabend und ein Laternenumzug am Sonntag Besucher in festliche Stimmung.

Musik und Kultur für die ganze Familie

Der Grundschul‑Chor bekommt am Samstag Zeit für Gesangs‑Vortritte, während der Sonntag mit einem Posaunen‑Konzert verknüpft ist. In der Nikolaikirche wird ein Basar veranstaltet, und ein Erzähltheater im Kinderbereich steht im Programm. Live‑Musik, Puppentheater und Begegnungen mit dem Nussknacker und der Lebkuchenfrau bereichern die historischen Bahnhofshallen.

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Besucher können die Dampflok stündlich von 9.25 bis 20 Uhr erleben. Die erste Abfahrt startet in Freital‑Hainsberg, wobei die Sondertageskarte 34 Euro kostet. Diese Gültigkeit erstreckt sich auf sämtliche Züge und Shuttle‑Busse zwischen Freital‑Hainsberg und Kurort Kipsdorf. Kinder bis 14 Jahre fahren kostenlos, und mit dem Deutschlandticket kostet die Fahrt nur zwölf Euro inklusive Historik‑Zuschlag.

Tickets, Ablauf und weitere Infos

Zulässtickets lassen sich im Onlineshop der SDG oder an Vorverkaufsstellen in Freital‑Hainsberg, Dippoldiswalde, Dresden und Moritzburg erwerben. Auch spontane Mitfahrten bleiben möglich, sodass Besucher flexibel die gesamte Strecke erleben können. Der Ablauf ist so gestaltet, dass Besucher den gesamten Verlauf der Bahn in einem Arbeitsatz erleben und zugleich an jedem Themenhafen Momente der Freude mit lokalen Vereinbarungen und Aktivitäten genießen können.