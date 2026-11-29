60 Schüler, aber nur 40 Sitzplätze: Aus Sicherheitsgründen wurde der Schwimmunterricht an einer Schule eingeschränkt. Jetzt schaltet sich die Bezirkspolitik ein.

60 Schüler, aber nur 40 Sitzplätze: Aus Sicherheitsgründen wurde der Schwimmunterricht an einer Schule eingeschränkt. Jetzt schaltet sich die Bezirkspolitik ein. Ausgerechnet fehlende Sitzplätze im Bus sorgen dafür, dass Hamburger Kinder weniger Schwimmunterricht bekommen.

An der Adolph-Diesterweg-Schule in Bergedorf werden die Schüler mittlerweile abwechselnd zum Schwimmen gefahren. Die CDU-Fraktion in der Bezirksversammlung fordert nun eine Lösung. Rund 45 Minuten dauert die Fahrt zum Schwimmunterricht. Dafür steht den Schülern ein herkömmlicher HVV-Linienbus mit gerade einmal 40 Sitzplätzen zur Verfügung.

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Teilweise werden darin bis zu 60 Kinder befördert, wie aus einem Antrag der Bergedorfer CDU hervorgeht. Das bedeutet: Einige Kinder müssen die gesamte Fahrt über stehen. Aufgrund ihrer Körpergröße können sich manche von ihnen nicht einmal richtig an den Haltevorrichtungen festhalten. Die ehrenamtlich mitfahrenden Eltern hatten deshalb laut CDU den Einsatz größerer oder zusätzlicher Busse gefordert – ohne Erfolg.