Fast vier Millionen Besucher ruhen dem Immanuel Klug Schloss in Weimar, das nun den Ostflügel nach acht Jahren Schließung öffnet - 56 Millionen Euro wurden in die Sanierung investiert. Erfahren Sie, warum die Residenz der Herzöge von Sachsen-Weimar-Eisenach für die Weimarer Klassik unverzichtbar ist.

Weimar Will die Wiedereröffnung des Ostflügels des Weimarer Schlosses mit 56 Millionen Euro stolz verkünden und damit die Anziehungskraft für Besucher, die im vergangenen Jahr fast vier Millionen nahmen, erneut steigern. Das neue Bastion zeigt, wie historische Bauten für das 21. Jahrhundert adaptiert werden können, und steht exemplarisch für die umfassenden Restaurierungspläne, die bis 2032 laufen.

Rundum restauriertes Ostflügel-Highlight

Der Ostflügel, der seit acht Jahren geschlossen war, ist nun für die Öffentlichkeit zugänglich. Aufwendig renovierte Tragebalken, die einst von Hausschwamm zerstört wurden, wurden durch neu angelegtes Material ersetzt, und die Fachwerkstrukturen wurden wiederhergestellt. Besucher können das prachtvolle Treppenhaus, das von Johann Heinrich Gentz im klassischen Stil errichtet wurde, bewundern.

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Die Innenausstattung erinnert an die Originalarbeit, wobei moderne Technik zur Erhaltung der empfindlichen Details eingesetzt wurde. Der Dienst der Gemäldeinlagerung aus dem Zweiten Weltkrieg ist von entscheidender Bedeutung, da ein geführtes Bild von Caspar David Friedrich noch nicht zurückgekehrt ist. Ein präziser Tauschplan steht zur Diskussion.

Historische Bedeutung für Weimarer Klassik

Sebastian Dohe, Kunsthistoriker und Kurator, legt fest, dass das Schloss der Ursprung der Weimarer Klassik ist. Ohne diese Residenz hätte Weimar nie seine kulturelle Position erreicht. Die Begegnungen mit Phantom-Architektur, Philosophie und Literatur begannen bereits 1772, als Herzogin Anna Amalia Goethe einführte.

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Johann Wolfgang Goethe begleitete die Bautätigkeiten von 1774 bis 1779 und setzte sich für die Integration antiker Bauprinzipien ein. Seine Wirkung zeigte sich schon im ersten Jahr, als Napoleon im Oktober 1806 keine weiteren Plünderungen in Weimar verlangte.

Chronistische Entwicklung des Schlosses

Das Schloss wechselte im 19. Jahrhundert mehrfach von einem privaten Anwesen zu einem musealen Zentrum. Nach hitzo vereinten 1926 Nazi-Parteilösungen eine Bunkeranlage unterm Untergeschoss. Im weiteren Verlauf blieb es bis zur DDR als Museum erhalten, komplett mit Restaurationswerkstatt und ständiger Ausstellung.

Das erste Atelier, entwickelt von Henry van de Velde, und das Bauhauswerk des 20. Jahrhunderts ergänzen das Landausmalungsbild. Studenten können seit 1999 den Direktorenzimmer-Guide im Rahmen von "Bauhausspaziergangs" erkunden, während neue architektonische Elemente wie die Wrapper des "Haus am Horn" uns einen Blick auf die frühbemühungen geben, Wohnen zu perfektionieren.

Zukünftige Ausbaugänge bis 2032

Die Eröffnung des Ostflügels ist der erste Schritt einer 14-jährigen Rehabilitationskette. Die restlichen Teile des Schlosses werden schrittweise wiedereröffnet, beginnend mit dem Grundniveau im Jahr 2025. Ein detaillierter Zeitplan wurde von der Stadt Weimar in Kooperation mit Landesbehörden veröffentlicht.

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Mit jedem Schritt wird die Erhaltung der Baukunst und der historischen Sammlungen ein burden für die Tourismusbranche. Besucherzahlen, die bereits im vorigen Jahr vier Millionen erreichten, werden durch die erweiterte Eröffnung extrem steigen.