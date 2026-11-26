Deutschland und Österreich wollen, dass das Europa-Geschäft der Videoplattform TikTok künftig von Europa kontrolliert wird. Sie laden TikTok zu Gesprächen ein. Vorbild sind die USA.

Deutschland und Österreich wollen, dass das Europa-Geschäft der Videoplattform TikTok künftig von Europa kontrolliert wird. Sie laden TikTok zu Gesprächen ein. Vorbild sind die USA.

Deutschland und Österreich sehen gute Chancen, dass das Europageschäft der Videoplattform TikTok in europäische Hände kommt. Wenige Tage nach dem gemeinsamen Vorstoß registriere er eine positive Resonanz auf politischer Seite wie auf der Seite möglicher Investoren, sagte Kultur- und Medienstaatsminister Wolfram Weimer in Wien.

Advertisement

Advertisement

„Eine ganze Reihe von europäischen Staaten befürworten diese Initiative. “ Weimer und der österreichische Digitalstaatssekretär Alexander Pröll sprachen offiziell eine Einladung an den chinesischen Konzern zu Verhandlungen aus. Angestrebt werde ein Joint Venture, bei dem europäische Investoren mindestens 51 Prozent am Europageschäft hielten, sagte Weimer.