Wir zeigen, wie man frische Weintrauben erkennt und richtig lagert - vom Stiel bis zur Aufbewahrung. Früchte bleiben länger knackig und genießbar.

Wer im Supermarkt zu Weintrauben greift, möchte möglichst frische, knackige Früchte erwischen. Der erste Blick auf Farbe, Festigkeit und besonders auf den Stiel liefert wichtige Hinweise, dass die Trauben noch in gutem Zustand sind. Bei guten Trauben sitzen die Beeren fest an der Rispe, wirken prall und haben eine weißliche, wachsartige Schicht, die für Frische steht.

Was der Stiel wirklich sagt

Der Stiel ist zwar ein Merkmal, doch er verliert im Laufe der Zeit an Farbe, weil er austrocknet. Ein brauner Stiel bedeutet nicht automatisch, dass die Trauben schon verderbt sind. Entscheidend ist der Gesamteindruck: Sitzen die Beeren noch an der Rispe, ist die Schale fest und sieht frisch aus, dann können die Trauben noch verzehrt werden.

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Reinigung und Entgiftung mit Essig oder Natron

Viele Verbraucher fragen sich, ob Waschen alle Pflanzenschutzmittel entfernt. Ein gängiges Vorgehen ist, 1 Esslöffel Natron in 1 Liter Wasser aufzulösen und die Trauben 10 Minuten zu ziehen. Anschließend gründlich abspülen. Alternativ lassen sich 3 Teile Wasser mit einer Teil Essig mischen; die Trauben werden dort ca. 5 Minuten eingelegt und danach ebenfalls absieben. So kann die Rückstände reduziert werden, ohne die Schale zu stark zu strapazieren.

Aufbewahrung: Der optimale Platz im Kühlschrank

Obwohl die Schale hübsch wirksam wirkt, ist der Kühlschrank nicht der ideale Platz, wenn er Raumtemperatur erreicht. Bis zu 20 Grad können die Beeren schnell weich werden oder schimmeln. Besser ist das Gemüsefach im Kühlschrank, ein optimales Kühlschrankfach bietet die richtige Luftfeuchte. Dennoch sollten Trauben erst direkt vor dem Verzehr gewaschen werden; sonst kann die zusätzliche Feuchtigkeit die Haltbarkeit verkürzen und das Wachstum von Schimmel fördern.

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Frische erhalten: Praktische Tipps für den Alltag

Um die Haltbarkeit zu maximieren, empfiehlt sich eine Lagerung direkt im Originalverpackungsaufkleber, sofern dieser luftdicht ist. Ansonsten ein feuchtes Papierhandtuch, das die Trauben leicht feucht hält ohne zu matschig zu werden. Bei langen Lagertagen kann man eine offene Plastiktüte verwenden, aber nur wenn die Trauben noch fest an der Rispe sitzen. Vor dem Anbringen muss die Front mit einem feuchten Lappen abgewischt werden, damit keine Staub- oder Schmutzflecken, die die Früchte täten, die Schale.

Zukunft der Traubenbeschaffung

Im Fachmarkt freuen sich die Händler, dass Verbraucher zunehmend auf die Herkunft der Trauben achten. Auf Wunsch kann man die Beute dort direkt im Stil des Händlerangebotes anfragen oder im Bio-Sektor? Diese Nachfrage signalisiert, dass die Menschen altunbedingt öfter auf Qualitätsmerkmale achten. Da die Nachfrage mehrerer Optionen wächst, wird sich das Angebot weiter diversifizieren, wodurch Verbraucher bessere Optionen für frische, schadstofffreie Weintrauben erhalten.