Die Weismainer Brauerei ruft Hefe-Weißbier mit 5,5% Alkohol zurück. Falsches Etikett führte zu Verwechslung. Rückgabe ohne Kassenbon möglich.

Die oberfränkische Weismainer Brauerei hat einen umfassenden Rückruf für Flaschen ihres Weismainer Hefe-Weißbier s veranlasst, da ein gravierender Etikettenfehler zu schwerwiegenden Verwechslungen geführt hat. Betroffene Produkte tragen irrtümlich die Kennzeichnung "Alkoholfrei", obwohl sie tatsächlich einen Alkoholgehalt von satten 5,5 Prozent aufweisen. Dieses Missverhältnis zwischen Aufdruck und Inhalt stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar, weshalb die Brauerei aus purem Vorsorgeprinzip sofortige Gegenmaßnahmen eingeleitet hat.

Defektives Etikett verursacht Produktrückruf

Bei den betroffenen Flaschen handelt es sich ausschließlich um das Sortiment mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 26.05.2027. Der Fehler trat auf, als versehentlich ein Bauchetikett mit der Aufschrift "Alkoholfrei" auf Flaschen geklebt wurde, die eigentlich ganz normales Hefe-Weißbier enthalten. Trotz der irreführenden Beschriftung handelt es sich bei dem Inhalt nicht um ein alkoholfreies Getränk, sondern um ein konventionelles Weißbier mit einem signifikanten Alkoholanteil. Dieser diskrepante Zustand ist rein auf die manuelle oder maschinelle Fehlerquelle im Etikettierungsprozess zurückzuführen und hat nichts mit dem Brauprozess oder der chemischen Stabilität des Bieres selbst zu tun.

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Brauerei informiert Behörden und Kunden

In einer offiziellen Mitteilung erklärte die Weismainer Brauerei, dass sie den Vorfall umgehend untersucht und die zuständigen Aufsichtsbehörden über den Fehler in der Produktion informiert hat. Die Qualität und die Sicherheit der Produkte werden von dem Unternehmen als oberste Priorität definiert. Umso mehr bedauert das Unternehmen den Vorfall und entschuldigt sich ausdrücklich bei allen Kunden für die entstandenen Unannehmlichkeiten. Die Brauerei stellt klar, dass keine gesundheitlichen Gefahren von der Flüssigkeit selbst ausgehen, die Verwechslung jedoch insbesondere für Personen problematisch ist, die aufgrund medizinischer, religiöser oder persönlicher Gründe strikt auf Alkohol verzichten müssen.

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Rückerstattung auch ohne Kassenbon

Kunden, die betroffene Flaschen in ihren Regalen gefunden haben oder bereits im Haushalt gelagert besitzen, sind aufgerufen, diese an ihrer jeweiligen Einkaufsstelle zurückzugeben. Die Weismainer Brauerei hat in ihrer Anweisung festgelegt, dass der Kaufpreis auch ohne vorzeigbaren Kassenbon erstattet wird, um den Prozess für die Verbraucher so reibungslos und hinderungsarm wie möglich zu gestalten. Dies gilt als kundennaher Standard bei Produktrückrufen, der das Vertrauen der Kundschaft wiederherstellen und die Hürde für die Rückgabe der fehlerhaften Ware senken soll. Es besteht kein Zwang, den originalen Kaufbeleg vorzulegen, was besonders für ältere Einkäufe oder Geschenke von Vorteil ist.

Konsequenzen und zukünftige Prävention

Dieser Vorfall unterstreicht die Notwendigkeit strikter Kontrollmechanismen in der Abfüllung und Etikettierung von Lebensmitteln und Getränken. Für die Weismainer Brauerei stellt dies einen operativen Rückschlag dar, der dennoch durch transparente Kommunikation bewältigt werden soll. Die Identifikation des spezifischen Haltbarkeitsdatums 26.05.2027 ermöglicht es Verbrauchern, präzise zu prüfen, ob sich das betroffene Produkt tatsächlich in ihrem Besitz befindet. Solche präzisen Daten sind essenziell, um eine unnötige Panikmache zu vermeiden und gleichzeitig die Sicherheit betroffener Bevölkerungsgruppen, wie etwa Schwangeren oder Fahrern, zu gewährleisten. Die Brauerei bittet um gegenseitigen Austausch dieser Information, um potenzielle Fehlinformationen in sozialen Medien oder lokalen Gruppen einzugrenzen.