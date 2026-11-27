Schneegriesel und Temperaturen um den Gefrierpunkt können am Freitag in Thüringen für glatte Straßen sorgen. Wie winterlich das Wochenende danach weitergeht.

Schneegriesel und Temperaturen um den Gefrierpunkt können am Freitag in Thüringen für glatte Straßen sorgen. Wie winterlich das Wochenende danach weitergeht. Erfurt - Weiterhin winterliche Aussichten in Thüringen: Auch zum Wochenende bleibt es kalt.

Heute ist es bedeckt und soll zeitweise gering schneien oder Schneegriesel geben, wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte. Dabei kann es glatt werden. Mit minus drei bis null Grad ist es frostig, im Bergland werden sogar minus fünf Grad erwartet. Am Samstag sollen die Temperaturen bei minus ein bis plus ein Grad liegen, im Bergland um minus drei Grad und am Sonntag dann bei etwas milderen null bis vier Grad.

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Ansonsten startet das Wochenende wolkig und zeitweise heiter. Der Sonntag bringt dann Wolkenfelder, gelegentlich soll die Sonne scheinen. In den Nächten wird es nach Angaben des DWD zum Samstag stark und zum Sonntag gering bewölkt - bei Tiefstwerten bis zu minus fünf Grad. In der Nacht zum Samstag kann es im Bergland sogar bis zu minus acht Grad kalt werden. Außerdem kann es im gesamten Bundesland örtlich geringen Schneegriesel geben.