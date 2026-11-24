Webinare, Livestreams und Videokurse zum Dialogmarketing gibt es inzwischen reichlich. Ob sie ihre Zeit wert sind, zeigt sich an der Praxisnähe: an echten Cases und an Learnings, die am nächsten Morgen im Arbeitsalltag weiterhelfen. Fünf Anbieter, bei denen sich das Einschalten auszahlt.

Webinare, Livestreams und Videokurse zum Dialogmarketing gibt es inzwischen reichlich. Ob sie ihre Zeit wert sind, zeigt sich an der Praxisnähe: an echten Cases und an Learnings, die am nächsten Morgen im Arbeitsalltag weiterhelfen.

Fünf Anbieter, bei denen sich das Einschalten auszahlt. Der Marketing Lead freut sich darauf, frisches Know-how zu tanken, doch vor lauter Eifer hat er so viele Tabs mit Webinaren und Kursen geöffnet, dass ihn der Blick auf den Screen überfordert. Neue Frankierregeln für Werbepost, KI-Einsatz bei Newslettern, die Maximierung des Customer Lifetime Value: Alle Themen interessieren ihn. Aber was taugen die Angebote?

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Die folgende Übersicht zeigt, welche Formate sich für die Weiterbildung im Dialogmarketing wirklich lohnen und wo ihre Stärken liegen.an Geschäftskunden, die ihren Versand vom Print-Mailing bis zum Paket professionalisieren wollen. Die Sessions sind kostenlos, setzen keine Vorkenntnisse voraus und lassen sich live oder als Aufzeichnung ansehen. Die meisten widmen sich kompakt einem einzelnen Thema, zum Beispiel den seit Januar geltenden neuen Frankierregeln für die Dialogpost. Ein Produktmanager beantwortet dazu die häufigsten Fragen aus der Praxis: Welche Übergangsfristen gelten?

Und welche Frankierart passt zu welcher Sendung? Bei den Yellow Talks reicht das Spektrum der Themen von der Wirkungsstärke des Print-Mailings bis hin zu internationalen E-Commerce-Kampagnen Besonders viel Futter für Dialogmarketer liefern die Yellow Talks, eine Reihe interaktiver Livestreams innerhalb der Web-Sessions. Durch die Sendungen führt Yvonne Richter, Vice President Spezialisten Dialogmarketing/Success Management Print bei der Deutschen Post.

Im Talk „Mit Kundenaktivierung zur Umsatzsteigerung“ zeigen unter anderem Robert Käfert, Gründer des Collaborative Marketing Club , und Dirk Walter, damaliger Head of CRM beim Fotodienst Pixum, an Fallstudien aus dem E-Commerce, wie sich Bestandskunden per Print-Mailing reaktivieren lassen. Laut derAuch jenseits des Briefkastens hat die Reihe einiges zu bieten. In einer einstündigen Session zum Live-Shopping erklären Lisa Haak von eBay und Maximilian Burianek von TikTok Shop, wie Händler eigene Live-Events planen und durchführen.

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Auf der DHL-Website loben Teilnehmer der Web-Sessions die „bildlich sehr gut gestaltete“ und verständliche Präsentation. Beim Deutschen Dialogmarketing Verband geht es ans Kleingedruckte. Neben Webinaren und Webcasts bietet er Basisschulungen an, die teils als Webkonferenz stattfinden. Am 24.

November lädt der Verband zum Webinar „KI im Marketing – Rechtliche Risiken erkennen und vermeiden“. Es behandelt die rechtlichen Aspekte beim, etwa im Urheberrecht und bei der Haftung. Die Kennzeichnungspflicht für KI-generierte Werbung stand bereits im September im Mittelpunkt eines Webcasts mit Rechtsanwalt Jonas Mücke. Handfesten Nutzwert bot auch die Schulung zur KI-Kompetenz, die ebenfalls im September stattfand.

Seit Februar 2025 verpflichtet der AI Act der EU Unternehmen dazu, für ausreichende KI-Kompetenz ihrer Mitarbeitenden zu sorgen, und der DDV vermittelte dafür das Grundwissen. Die Kosten variieren je nach Termin, Verbandsmitglieder können Aufzeichnungen online abrufen. Der österreichische Softwareanbieter dialog-Mail veranstaltet regelmäßig kostenfreie Webinare für alle, die mit Newslettern arbeiten. Im Gegenzug willigt man in die werbliche Nutzung seiner Daten ein, den Videolink erhält man per Mail.

Statt eines Frontalvortrags erwartet das Publikum oft verbales Pingpong: Geschäftsführer Michael Kornfeld und E-Mail-Marketing-Coach Uwe-Michael Sinn diskutieren in rund einer halben Stunde strittige Dialogmarketing-Fragen und vertreten dabei nicht immer dieselbe Position. So bekommen Zuschauer beide Seiten eines Themas zu hören und können selbst abwägen.. Grundsätzlich dürfen E-Mail-Adressen nur mit Zustimmung angeschrieben werden, doch gibt es Ausnahmen? Wie hoch ist das Risiko, und wo verlaufen die roten Linien?

Ein Jahr später waren sich die beiden uneins, ob KI Newsletter schreiben sollte. Zuletzt stand zur Debatte, ob beim Verteiler Qualität wirklich über Quantität siegt.

Außerdem macht Kornfeld Technik verständlich. Im November 2025 erklärte er die Verfahren SPF und DKIM, mit denen Absender nachweisen, dass sie zum Versand berechtigt sind. Ob Mails im Postfach oder im Spamfilter landen, hängt auch davon ab. Eigene Auswertungen veröffentlicht der Anbieter im Unternehmensblog, etwa zur Lesedauer von Newslettern oder zur Wirkung von KI-Betreffzeilen.

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Seine Beiträge lässt dialog-Mail bewusst von Menschen schreiben, denn, so heißt es dort, „KI-generierten Schrott gibt es genug“. Bei CleverReach lernt man E-Mail-Marketing direkt an der Software. Die Live-Seminare des Unternehmens sind kostenlos, werden von zertifizierten Trainern geleitet und bauen aufeinander auf. Der Grundkurs führt vom Anlegen der Empfängerliste über die erste Kampagne bis zur Auswertung derAusprobieren erwünscht: Bei den CleverReach-Webinaren testen die Teilnehmenden die Tools selbst Fortgeschrittene Dialogmarketer treffen sich am 10.

Dezember: Am Beispiel eines Reisebüros erfahren sie, wie A/B-Tests sichtbar machen, worauf die Empfänger am stärksten reagieren, und wie Segmente nach Aktivität oder Kundendaten eine individuelle Ansprache erlauben. Die letzte Viertelstunde gehört den Fragen der Teilnehmer. OMR Education, das Weiterbildungsangebot des Hamburger Digitalmarketing-Festivals OMR, tischt ein üppiges Themenbuffet auf. Zur Auswahl stehen etwa Meta Ads, SEO, Nutzerpsychologie und Markenaufbau.

Das Angebot umfasst Online-Seminare, E-Learning-Kurse, Praxis-Guides und einen Podcast. Die kostenlosen Seminare dauern in der Regel eine Stunde und schließen mit einer Q&A. Kostenpflichtige Deep-Dive-Seminare kosten meist zwischen 99 und 299 Euro. Direkt um den Kundendialog geht es im kostenpflichtigen Seminar „Newsletter-Marketing im E-Commerce: Profitables Wachstum in 2027“ am 18. Dezember.

Luke Hollesch, Gründer der Münchner Kundenbindungsagentur Mail Angel, erklärt in 90 Minuten, wie automatisierte Strecken von der Willkommensmail bis zur Reaktivierung aus Erstkäufern Wiederkäufer machen, und rechnet vor, wie der Customer Lifetime Value die Marge beeinflusst. Die Aufzeichnung bleibt rund 30 Tage abrufbar. Die Wahl der Schriftart, ihre Größe und der gezielte Einsatz von Fettungen oder Absätzen strukturieren jeden Text und geben dem Blick Orientierung. Diese Führung entscheidet oft in Sekunden über Aufmerksamkeit oder Papierkorb.

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