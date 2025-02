Weitere Geiseln freigelassen: Waffenruhe im Gazastreifen hält an

Drei israelische Geiseln wurden nach 16 Monaten freigelassen, während die Zahl der Todesopfer durch israelische Angriffe im Gazastreifen weiter steigt. Israel hat 369 Palästinenser aus ihren Gefängnissen entlassen, im Gegenzug für die Freilassung der Geiseln.

Die Terrororganisationen Hamas und Islamischer Dschihad haben im Gazastreifen drei weitere israelische Geiseln freigelassen. Die vor 16 Monaten entführten Männer wurden in Chan Junis an Vertreter des Roten Kreuzes übergeben und trafen wenig später in Israel mit Angehörigen zusammen. Im Gegenzug ließ Israel 369 inhaftierte Palästinenser frei - so wie es eine Waffenruhe -Vereinbarung der Kriegsparteien vorsieht.

Im kriegszerstörten Gazastreifen werden auch fast vier Wochen nach Beginn der Waffenruhe immer noch Tote unter Trümmern eingestürzter Häuser gefunden. Binnen 48 Stunden seien weitere 25 Leichen geborgen worden, teilte das von der islamistischen Hamas kontrollierte Gesundheitsministerium des Küstenstreifens mit. Die registrierte Gesamtzahl der Toten durch israelische Angriffe seit Beginn des Gaza-Kriegs sei damit auf 48.264 gestiegen. Seit dem 19. Januar gilt eine brüchige Waffenruhe. Doch würden noch Tausende vermisst, die vermutlich unter Trümmern begraben seien, teilte das Ministerium weiter mit. Zudem wurden nach diesen Angaben während der vergangenen zwei Tage zwölf Menschen durch israelischen Beschuss verletzt. Die Zahl der Verletzten sei nun auf 111.688 gestiegen. Die israelische Armee betont regelmäßig, sie habe das Feuer auf Verdächtige eröffnet, die sich ihren Stellungen genähert und nicht auf Warnschüsse reagiert hätten





nordbayern / 🏆 33. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Hamas Islamischer Dschihad Geiselnahme Waffenruhe Gazastreifen Israel Palästina Konflikt

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Waffenruhe im Gazastreifen hält - Geiseln sollen freigelassen werden, Abzug Israels aus dem Südlibanon verzögert sichDie Waffenruhe zwischen Israel und der Hamas im Gazastreifen hält. Vier weitere Geiseln sollen heute freigelassen werden. Der Abzug der israelischen Armee aus dem Südlibanon wird jedoch um einige Tage verschoben, da die libanesische Armee nicht schnell genug nachrücken kann. Die USA drücken auf eine Verlängerung der Waffenruhe zwischen Israel und der Hisbollah. Israel fordert das UN-Palästinenserhilfswerk (UNRWA) auf, seine Arbeit in Jerusalem zum Monatsende einzustellen.

Weiterlesen »

Waffenruhe im Libanon und Gazastreifen verlängert - Geiseln freigelassenDie fragile Waffenruhe im Libanon zwischen Israel und der Hisbollah wurde um drei Wochen verlängert. Israel und die Hamas vereinbarten die Freilassung einer israelisch-deutschen Geisel im Austausch für die Rückkehr vertriebener palästinensischer Zivilisten aus dem Süden des Gazastreifens. Die Waffenruhe-Vereinbarung sieht vor, dass in einer ersten Phase innerhalb von sechs Wochen 33 aus Israel Entführte freigelassen werden

Weiterlesen »

Waffenruhe im Gazastreifen: Israel tauscht Geiseln gegen Palästinenser-HäftlingeEine Waffenruhe zwischen Israel und der Hamas soll am Sonntagmorgen in Kraft treten. Im Gegenzug für die Freilassung von 33 israelischen Geiseln werden 1.904 palästinensische Häftlinge aus israelischen Gefängnissen freigelassen. Zu den freizulassenden Palästinensern gehören auch verurteilte Mörder. Details zur zweiten und dritten Phase des Abkommens, die ein dauerhaftes Ende des Krieges und einen vollständigen Abzug Israels aus dem Gazastreifen vorsehen, sollen in der ersten Phase geklärt werden.

Weiterlesen »

Waffenruhe im Gazastreifen: Tausende Palästinenser gegen 33 israelische GeiselnIsrael und die Hamas vereinbaren eine sechswöchige Waffenruhe im Gazastreifen. Im Gegenzug für die Freilassung von 33 israelischen Geiseln sollen 1.904 palästinensische Häftlinge aus israelischen Gefängnissen entlassen werden.

Weiterlesen »

Waffenruhe im Gazastreifen: 33 Geiseln sollen freigelassen werdenNach intensiven Verhandlungen zwischen Israel und der Hamas ist eine sechswöchige Waffenruhe im Gazastreifen vereinbart worden. In der ersten Phase sollen 33 Geiseln freigelassen und Hunderte palästinensische Häftlinge aus israelischen Gefängnissen entlassen werden. Der Grenzübergang Rafah soll wieder geöffnet werden, um die humanitäre Hilfe für die Menschen im Gazastreifen zu intensivieren.

Weiterlesen »

Hamas stoppt Geiseln-Freilassungen - Waffenruhe im Gazastreifen gefährdetDie Hamas hat die nächste Freilassung israelischer Geiseln auf unbestimmte Zeit verschoben, wodurch die ohnehin brüchige Waffenruhe im Gazastreifen gefährdet ist. Die Hamas wirft Israel Verstöße gegen die Waffenruhe-Vereinbarung vor, während Israel die Vorwürfe zurückweist. Ägypten und Katar als Vermittler versuchen, den Waffenstillstand zu erhalten.

Weiterlesen »