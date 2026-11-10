Weitspringerin Laura Raquel Müller wechselt in den Bobsport zu Eintracht Frankfurt

Weitspringerin Laura Raquel Müller wechselt in den Bobsport und startet im Bob-Team von Eintracht Frankfurt, mit dem Ziel Junioren-WM im Februar.

Die Weitspringerin Laura Raquel Müller, 22 Jahre alt, sucht eine neue sportliche Herausforderung und hat sich dem Bob-Team von Eintracht Frankfurt angeschlossen. Der Wechsel von der Leichtathletik in den Eiskanal ist ein ungewöhnlicher Schritt, den Müller selbst als großen Neuanfang beschreibt. Die Athletin hat bereits erste Anschubtests absolviert.

Laura Raquel Müller wechselt aus der Leichtathletik in den Bobsport

Laura Raquel Müller hat ihren Wechsel vom Sprung auf der Anlage in den Bobsport unter anderem mit dem Verlauf ihres Sommers begründet. Nach einer schwierigen Sommersaison mit vielen Rückschlägen habe sie frischen Wind gebraucht, so die Weitspringerin. Diesen neuen Schwung habe sie nun im Bob-Team der Eintracht gefunden.

Also read Sportarzt-Legende Müller-Wohlfahrt (84): „Am liebsten mache ich Intervalltraining“

Müller zeigt sich mit ihrer Entscheidung ausdrücklich zufrieden. Sie fühle sich in Frankfurt sehr wohl und freue sich auf die anstehenden Aufgaben, erklärte die Leichtathletin. Die ersten Anschubtests, bei denen die Starttechnik im Vordergrund steht, hat sie bereits hinter sich gebracht.

Stimmen aus Frankfurt zum Neuzugang im Bob-Team

Trainer Tim Restle von Eintracht Frankfurt zeigt sich über den Neuzugang begeistert. Restle sieht im Vertrauen der Athletin eine Bestätigung für die Arbeit im Verein. Die Entscheidung von Laura Raquel Müller spreche für das Team, betonte er.

Advertisement

Tim Restle verweist außerdem auf die Voraussetzungen, die Müller aus der Leichtathletik mitbringt. Diese gelte es nun in den Eiskanal zu übertragen. Erst dann, so Restle, werde man große Freude an ihr als Athletin haben.

Laura Raquel Müller war zuvor bei den Olympischen Spielen in Paris im Jahr 2024 gestartet. Über ihre Nominierung war sie so glücklich, dass ihr sogar Freudentränen über das Gesicht liefen. Im Wettkampf im Stade de France verpasste sie mit 6,40 Metern jedoch die Qualifikation für das Finale.

Ziel Junioren-WM und Terminplan im Winter

Das konkrete sportliche Ziel im Bobsport ist die Junioren-Weltmeisterschaft. Tim Restle erklärte, dass Trainer und Athletin gemeinsam daran arbeiten, dass Laura Raquel Müller bereits im Februar den Sprung zu diesem Wettbewerb schafft.

Der Leichtathletik bleibt Laura Raquel Müller trotz des Wechsels treu. Nach den Bobrennen im Winter wird sie den Rest des Jahres weiter als Weitspringerin für die TSG Öhringen an den Start gehen. Damit kombiniert die Athletin beide Sportarten über die Saison hinweg.

Advertisement

Neben Laura Raquel Müller startet auch Samira Heygster, 21 Jahre alt, in ihre erste Saison im Bobsport. Heygster gehört zum Sprintteam von Eintracht Frankfurt und ist vor allem über 100 und 200 Meter sowie in der Staffel aktiv. Auch sie möchte die Leichtathletik künftig mit dem Bobsport verbinden.

Ebenfalls in seiner ersten Bobsaison ist Kimi Dauth, 21 Jahre alt. Er ist der Sohn des ehemaligen Zehnkämpfers und Bobsportlers Thorsten Dauth und bringt einen anderen sportlichen Hintergrund mit. Dauth war bislang im Fußball aktiv, ist angehender Bauingenieur und möchte im Bobsport Fuß fassen.