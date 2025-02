Welche Farben passen zu blonden Haaren?

Dieser Artikel gibt eine umfassende Anleitung, welche Farben zu blonden Haaren passen, einschließlich Tipps für kalte und warme Farbtöne, Gelbtöne und Blautöne.

Von Natur aus hellblonde Haare verleihen einem meist einen zarten und elfenhaften Eindruck. Daher vertragen Frauen mit weißblonden Haaren helle Farben besser als zu dunkle Töne. Wer mittel- oder dunkelblonde Haare hat, kann hingegen auch zu kräftigeren Farben greifen. Egal ob hell- oder dunkelblond – die Auswahl der passenden Farben wird nicht nur durch die Haarfarbe, sondern auch durch den Teint beeinflusst. Der Teint bestimmt, ob dir kalte oder warme Farben besser stehen.

Wessen Teint einen bläulich-rosa Unterton hat, sollte zu kalten Farben greifen. Wer im Sommer schnell braun wird und wessen Haut eher eine olivfarbene Note hat, dem stehen warme Farben besser. Viele Frauen denken: Blond und Gelb – das beißt sich. Doch genau das Gegenteil ist der Fall – zumindest, wenn man zu den richtigen Gelbtönen greift. Besonders Kleidung in zarten Gelbnuancen wie Buttergelb oder Pastellgelb passt wunderbar zu blondem Haar. Und das wissen auch die Promis: Claire Danes, Kate Hudson und Reese Witherspoon machen in Gelb auf dem Roten Teppich eine tolle Figur. Vorsichtig sollten Blondinen bei braunstichigen Gelbtönen wie Senfgelb oder Curry sein. Diese Farben können das Gesicht schnell fahl und kränklich wirken lassen. Auch dunkles Neon-Gelb ist keine gute Wahl zu blonden Haaren. Weißtöne: Frischekur für Haut und Haare Blonde Frauen können wunderbar Weißtöne tragen. Denn die helle „Farbe“ erfrischt den Teint. Doch Weiß ist nicht gleich Weiß. Wer eine gebräunte Haut hat, kann ohne Probleme strahlendes Reinweiß tragen. Perfekt für Blondinen ist die Kombi aus weißer Bluse und hellblauer Jeans. Wer einen rosigen Teint hat, sollte statt Reinweiß besser Off-White oder Cremetöne wählen. Die passen besser zur hellen Haut und den blonden Haaren und lassen den Teint nicht so fahl aussehen. Apricot: Lässt Haut und Haare leuchten Wunderbar frühlingshaft und gleichzeitig zart und feminin wirkt ein rötliches Apricot zu blondem Haar. Der warme Rosaton mit orangestichiger Note schmeichelt vor allem Blondinen mit gebräuntem Teint. Zu einem hellen Teint sehen dagegen sanfte Pudertöne besser aus. Blond und Blau ist ein absolutes Dream-Team! Der kühle Ton unterstreicht den nordischen Typ einfach perfekt und wirkt wie ein Frische-Booster für Haut und Haare. Welcher Blauton für euch optimal ist, richtet sich nach eurem Teint und eurem Blondton. Hellen Typen steht pastelliges Blau – wer dunkelblond ist und eine gebräunte Haut hat, kann auch sehr gut dunkle oder knallige Blautöne tragen. Creme- und Beigetöne: Harmonisches Duo Ton-in-Ton-Kombinationen sind super angesagt. Wer aschblonde Haare hat, sollte sich also schleunigst ein paar Teile in Beige und Sandtönen zulegen. Die stehen blonden Frauen perfekt und erzeugen zusammen mit Teint und Haarfarbe einen soften, harmonisch wirkenden Gesamt-Look. Kühle Typen mit heller Haut und hellblonden Haaren sollten darauf achten, dass der Beigeton nicht zu warm wirkt. Für sie sind helle Töne mit gräulicher Note perfekt





