Pfirsiche stecken voller Vitamine und Mineralstoffe – und sind gleichzeitig ein leichter, kalorienarmer Sommersnack. Doch was genau macht sie so gesund?

Pfirsich e stecken voller Vitamine und Mineralstoff e – und sind gleichzeitig ein leichter, kalorienarmer Sommersnack. Doch was genau macht sie so gesund?gibt es zwar grundsätzlich das ganze Jahr über im Handel, doch aus heimischem Anbau sind sie nur für einen begrenzten Zeitraum verfügbar.

Ihre Hauptsaison liegt in den Sommermonaten von Juli bis September, informiertzur Familie der Steinfrüchte und zeichnet sich durch seine samtige, leicht behaarte Haut aus. Genau das unterscheidet ihn von der Nektarine, die eine glatte und glänzende Haut hat. Typisch sind außerdem seine rundliche Form, die intensiv gelbe bis rötliche Schale und das saftige Fruchtfleisch, das je nach Sorte gelb bis rot marmoriert sein kann.stecken in 100 Gramm lediglich 43 Kilokalorien. Das liegt vor allem am hohen Wassergehalt.

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Ein frischer Pfirsich besteht zu mehr als 87 Prozent aus Wasser. Gleichzeitig liefert die Frucht weitere Nährstoffe. Ob pur genascht, im Joghurt, als Smoothie oder verarbeitet in Kuchen, Torte oder Marmelade – Pfirsiche sind vielseitig einsetzbar und liefern zugleich eine ReiheAuch wenn Pfirsiche verschiedene Vitamine und Mineralstoffe enthalten, decken sie jeweils nur einen Teil des täglichen Bedarfs. Laut den Referenzwerten derknapp drei Prozent.

Pfirsiche können damit einen Beitrag zu einer ausgewogenen Ernährung leisten, reichen allein aber nicht aus, um den täglichen Bedarf an allen nötigen Vitaminen und Mineralstoffen zu decken. Bundeszentrums für Ernährung sollten die Früchte angenehm duften und nicht zu hart sein. Pfirsiche haben nämlich eine Mindestpflückreife. Ist diese noch nicht erreicht, reifen sie später nur schlecht nach.

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Sind die Früchte noch etwas fest, können sie bei Zimmertemperatur nachreifen. Wer den Reifeprozess beschleunigen möchte, legt sie einfach neben einenBereits reife Pfirsiche sollten im Kühlschrank gelagert werden. Dort bleiben sie noch einige Tage haltbar. Das öffentliche Gesundheitsportal Österreich empfiehlt jedoch, die Früchte möglichst innerhalb von ein bis zwei Tagen zu verzehren.

Wer Pfirsiche länger aufbewahren möchte, kann sie auch einfrieren: Dafür die Früchte waschen, entsteinen und in Stücke oder Spalten schneiden. Im Gefrierfach halten sie sich bis zu zehn Monate.