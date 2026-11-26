Daune oder Synthetik? So finden Pendler und Reisende eine warme Winterjacke mit wenig Volumen und passendem Regen- und Windschutz.

Für trockene Kälte ist eine leichte Daunenjacke meist die effizienteste Wahl: Sie bietet viel Wärme bei geringem Gewicht und Packmaß. Bei feuchtem, wechselhaftem Wetter ist Synthetik oft unkomplizierter, weil sie weniger Wasser aufnimmt und schneller trocknet.

Für starken oder längeren Regen brauchen Sie unabhängig von der Füllung zusätzlich einen passenden Wetterschutz. Daune und Synthetik wärmen nicht aktiv. Beide halten die vom Körper erwärmte Luft in vielen kleinen Zwischenräumen fest. Entscheidend sind deshalb nicht nur das Material, sondern auch die Füllmenge, die Kammerkonstruktion, der Oberstoff, der Schnitt und die Möglichkeit, die Jacke trocken zu halten.morgens bei trockener Kälte zum Bahnhof gehen, im Zug wenig Platz haben oder eine Jacke im Koffer verstauen möchten.

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Die feinen Daunenäste bilden ein großes Luftpolster. Die sogenannte Fill Power oder Bauschkraft beschreibt, wie stark sich eine bestimmte Menge Daune entfaltet; ein höherer Wert ist ein Hinweis auf bauschfähiges Material, sagt allein aber nicht, wie warm die ganze Jacke ist. Auch die eingesetzte Menge und die Verteilung in den Kammern zählen.mit wechselhaftem Wetter rechnen, viel zu Fuß unterwegs sind oder eine Jacke nicht sofort vollständig trocknen können.