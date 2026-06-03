Welcome to Derry: Größte Horror-Überraschung jetzt auch ohne Streaming-Abo verfügbar

Die Serie "Welcome to Derry" ist eine faszinierende Vorgeschichte zu Stephen Kings "ES" und wurde als größte Horror-Überraschung der letzten Jahre gefeiert. Nun ist die erste Staffel auch auf Blu-ray, DVD und 4K erhältlich, ohne dass ein Streaming-Abo nötig ist. Die handlungsstarke Serie entführt uns in die Jahre 1962, 1935 und 1908 und zeigt die dunkle Geschichte der Stadt Derry sowie die frühen Muster der Entität Pennywise. Mit einer düsteren Atmosphäre, schockierenden Momenten und überraschendem Humor überzeugt sie sowohl Fans des Autors als auch Horror-Enthusiasten. Die kommenden Staffeln widmen sich dem Massaker der Bradley-Gang und weiter zurückliegenden Ereignissen. Ein Muss für jeden, der tiefgründigen Horror schätzt.

Für Stephen-King-Fans und Horror begeisterte gleichermaßen ist die Serie "Welcome to Derry" ein absolutes Muss und stellt die größte Horror -Überraschung der letzten Jahre dar. Die Serie erweitert die Welt von Stephen King s "ES" auf geniale Weise und bietet eine fesselnde Vorgeschichte, die sowohl atmosphärisch als auch düster, schockierend und sogar stellenweise ziemlich lustig ist.

Besonders die finale Episode hat das Publikum geradezu in den Sitz gepresst und übertrifft nach Meinung vieler sogar die finale Staffel von "Stranger Things". Trotz der Beteiligung von Andy und Bárbara Muschietti, die bereits die gefeierte Neuverfilmung von "ES" als Zweiteiler in 2017 und 2019 verantwortet hatten, war zunächst unklar, ob die Showrunner Jason Fuchs und Brad Caleb Kane aus den im Roman nur beiläufig erwähnten Informationen zum 27-Jahre-Zyklus der Entität Pennywise in der Kleinstadt Derry genug Spannendes für eine ganze Prequel-Serie ziehen könnten.

Doch das Ergebnis entpuppte sich als voller Erfolg und rechtfertigt die gesamte Produktion. Bisher gab es für Horrofans nur einen Haken: Die Serie war ausschließlich mit einem Streaming-Abo zu sehen. Das ändrt sich nun grundlegend, denn die komplette erste Staffel von "Welcome to Derry" ist ab sofort auch auf physischen Medien erhältlich, wahlweise auf Blu-ray, DVD oder in 4K. Damit ist die Serie nicht nur für eingefleischte Stephen-King-Fans Pflichtprogramm, sondern für jeden, der hochwertigen Horror schätzt.

Die Serie ist als Dreiteiler konzipiert. Während Staffel 1 die Geschehnisse im Jahr 1962 erzählt, behandeln die noch ausstehenden Staffeln 2 und 3 Ereignisse in den Jahren 1935 und 1908. Im Mittelpunkt der nächsten Staffel soll das Massaker der Bradley-Gang stehen. Die kriminelle Bande um Anführer George Bradley machte 1935 Halt in Derry und terrorisierte die Bevölkerung, was in einer massiven Schießerei in der Innenstadt mündete, bei der die Bande von einer Art Bürgerwehr umzingelt und getötet wurde.

Besonders unheimlich sind die späteren Erinnerungen der Menschen an dieses düstere Kapitel, wonach ein Clown gesehen wurde, der ebenfalls auf die Gang geschossen haben soll - in jeder der Erinnerungen befand er sich an einer anderen Stelle. Die Showrunner betonen, dass es in der Serie keinen Vorstadtkomfort geben wird. Das Klischee von Kindern, die in der Vorstadt leben, mit dem Fahrrad herumfahren und von denen plötzlich eines verschwindet, wird es hier nicht geben.

Die Handlung spielt im Jahr 1935, einer Zeit der Verzweiflung, in der die Menschen sehr arm sind und ums Überleben kämpfen. Daher wird der Rahmen ein ganz anderer sein. Aktuell befindet sich das Team in den Vorbereitungen zu den Dreharbeiten, die in Kürze im kanadischen Toronto beginnen sollen. Mit einem Streamingstart ist ebenfalls zu rechnen, wobei die genauen Termine noch bekanntgegeben werden.

"Welcome to Derry" liefert tiefe Einblicke in die schaurige Geschichte der Stadt und den Ursprüngen des Clowns Pennywise, was die Serie zu einem der heiß erwarteten Stephen-King-Projekte macht. Die Veröffentlichung auf Disc ermöglicht es nun einem breiteren Publikum, diese herausragende Horrorproduktion zu erleben, ohne an ein Streaming-Abonnement gebunden zu sein.

Damit setzt die Serie neue Maßstäbe für Serien im Horrorgenre und begeistert durch ihre dichte Atmosphäre, ihre komplexe Erzählweise und ihre Fähigkeit, sowohl klassische Horror Elemente als auch originelle Handlungsstränge zu vereinen. Für alle, die die Welt von Stephen King lieben, ist diese Serie ein unverzichtbarer Beitrag, der die Vergangenheit von Derry in einem völlig neuen Licht erscheinen lässt





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