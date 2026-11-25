Der Biathlon-Weltcup startet in Kontiolahti. Justine Braisaz-Bouchet offenbart mentale Hürden und Individualtraining vor dem Saisonauftakt in Finnland.

Am Donnerstag beginnt die neue Biathlon-Saison mit dem Weltcup im finnischen Kontiolahti. Der Auftakt besteht aus dem Einzel über 20 Kilometer für die Männer. Die Frauen starten am Freitag mit der Verfolgung über 15 Kilometer. Die Startzeit für das Frauenrennen ist für 16:15 Uhr angesetzt. Im Vorfeld der Wettkämpfe zeigt sich die französische Biathletin Justine Braisaz-Bouchet überraschend offen über ihre Situation.

Braisaz-Bouchet trainiert individuell vor Saisonstart

Die französische Athletin plant, diese Saison besser zu gestalten. Sie hat sportliche Konsequenzen gezogen und zog sich vorab zurück. Diese Phase diente der individuellen Vorbereitung auf die anstehenden Rennen. Erst im Trainingslager in Bessans schloss sie sich wieder dem Team an. Dort nahm sie am letzten Trainingslager vor dem Weltcup teil. Die Rückkehr in die Gruppe war für sie kein einfacher Prozess.

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Mentale Hürden und erste Tage in der Gruppe

Justine Braisaz-Bouchet beschreibt die ersten Tage als sehr unangenehm. Dies gelte sowohl für das Team als auch für sie selbst. Es war das erste Mal, dass der Verband und eine Athletin parallel trainierten. Sie hatte andere Erwartungen an diese Trennung. Letztendlich lief die Zusammenarbeit aber sehr gut. Sie musste sich in diesem Trainingslager dennoch neu orientieren.

Rückzug nach Enttäuschung im vergangenen Jahr

Der Rückzug wurde durch Frustration und Zweifel ausgelöst. Dies gab sie kürzlich der Zeitung La Tribune Dimanche an. Im Januar 2026 gewann sie den Einzel-Weltcup in Nové Město. In der Tschechischen Republik feierte sie diesen Erfolg. Im Gesamtweltcup landete sie nach dem letzten Rennen auf Platz 11. Sie neigt dazu, sich in solchen Situationen in sich zurückzuziehen und wenig zu sagen.

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Mentales Training als Strategie für die Zukunft

Braisaz-Bouchet war traurig und grübelte viel über alles nach. Um dies zu verhindern, begann sie ein mentales Trainingsprogramm. Dieses Programm soll ihr helfen, die Rennstrecke zu genießen. Sie soll während des Rennens eine gute Leistung erbringen können. Die Maßnahmen dienen dem Schutz vor wiederholten psychischen Belastungen.

Das französische Aufgebot für die finnische Saison

Neben Braisaz-Bouchet reist die französische Equipe nach Kontiolahti. Zu den startenden Athletinnen gehören Camille Bénéd. Lou Jeanmonnot ist ebenfalls im Kader vertreten. Océane Michelon und Jeanne Richard nehmen ebenfalls teil. Julia Simon komplettiert das französische Aufgebot. Die Gruppe tritt gemeinsam im finnischen Skizentrum an.