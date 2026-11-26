Wie der Weltverband bestätigt, ist die FIFA Opfer eines cyberkriminellen Hacker-Angriffs geworden. Welche Daten entwendet worden sind, ist unklar. Die Organisation verurteilt das Vorgehen aufs Schärfste.

Zugang zu persönlichen Daten verschafft.

„Die FIFA kann bestätigen, dass sie Opfer eines kriminellen Cyberangriffs geworden ist, der zu einem unbefugten Zugriff auf eine begrenzte Anzahl persönlicher und geschäftlicher Daten geführt hat“, teilte ein Sprecher der Deutschen Presse-Agentur auf Anfrage mit. Der Verband arbeite zur Aufklärung des Falls eng mit den zuständigen Behörden zusammen, darunter auch den Strafverfolgungsbehörden. Genauere Informationen über die Art des Angriffs und die entwendeten Daten machte die FIFA nicht.

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Nach dpa-Informationen stand der Angriff nicht im Zusammenhang mit dem gescheiterten Plan zum Verkauf von WM-Rechten an Investoren.