Einmal mehr ist Mercedes das dominierende Team in der Formel 1. Am vorletzten Rennwochenende in Katar stehen beide Silberpfeile in der ersten Startreihe - allerdings in überraschender Reihenfolge. Für Nico Hülkenberg läuft es mal wieder gar nicht.

Kimi Antonellis Konkurrent kommt aus dem eigenen Lager. Einmal mehr ist Mercedes das dominierende Team in der Formel 1.

Am vorletzten Rennwochenende in Katar stehen beide Silberpfeile in der ersten Startreihe - allerdings in überraschender Reihenfolge. Für Nico Hülkenberg läuft es mal wieder gar nicht. George Russell hat die Mercedes-Dominanz in Katar fortgesetzt und sich die Pole-Position für das vorletzte Saisonrennen geholt. Der Brite drehte bei der Zeitenjagd in 1:21,695 Minuten die schnellste Runde.

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Nur Zweiter wurde Teamkollege und Weltmeister Kimi Antonelli , der zuvor alle drei Trainings gewonnen hatte und als Topfavorit ins Qualifying gegangen war.